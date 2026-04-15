RBC stuft Hermes auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Outperform" belassen. Der Umsatz des ersten Quartals habe um zwei Prozent unter dem Konsens gelegen, schrieb Piral Dadhania am Mittwoch nach den Geschäftszahlen. Das Geschäft im Bereich Lederwaren sei schwächer gewesen als gedacht./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 02:28 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 02:28 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 02:28 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 02:28 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,32 % und einem Kurs von 1.566EUR auf Tradegate (15. April 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Piral Dadhania
Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2100
Kursziel alt: 2100
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Piral Dadhania
Analysiertes Unternehmen: Hermes
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2100
Kursziel alt: 2100
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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