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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan belässt ASML auf 'Overweight' - Ziel 1515 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan belässt ASML auf Overweight mit Ziel
    • Kundennachfrage zieht kurz und mittelfristig an
    • Erhöhung der Jahresziele bringt keine Impulse
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt ASML auf 'Overweight' - Ziel 1515 Euro
    Foto: Nicolas Economou - picture alliance / NurPhoto

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1515 Euro auf "Overweight" belassen. Entscheidend sei das Signal, dass die Kundennachfrage kurz- und mittelfristig anziehe, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch nach Geschäftszahlen des Chipausrüsters. Durch die Erhöhung der Jahresziele sieht er allerdings keine Impulse, da der Konsens bereits ambitionierter gewesen sei. Die operativen Gewinnerwartungen an das zweite Quartal dürften sogar etwas sinken./rob/ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:08 / BST

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    ISIN:NL0010273215WKN:A1J4U4

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 1.295 auf Tradegate (15. April 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +11,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 501,87 Mrd..

    ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.469,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.260,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.515,00EUR was eine Bandbreite von -2,45 %/+17,30 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 1515 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1515,00, was eine Steigerung von +17,97% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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