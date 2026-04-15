JPMorgan belässt ASML auf 'Overweight' - Ziel 1515 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 1.295 auf Tradegate (15. April 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +11,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,31 %.

Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 501,87 Mrd..

ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.469,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.260,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.515,00EUR was eine Bandbreite von -2,45 %/+17,30 % bedeutet.