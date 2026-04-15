ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt ASML auf 'Overweight' - Ziel 1515 Euro
- JPMorgan belässt ASML auf Overweight mit Ziel
- Kundennachfrage zieht kurz und mittelfristig an
- Erhöhung der Jahresziele bringt keine Impulse
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1515 Euro auf "Overweight" belassen. Entscheidend sei das Signal, dass die Kundennachfrage kurz- und mittelfristig anziehe, schrieb Sandeep Deshpande am Mittwoch nach Geschäftszahlen des Chipausrüsters. Durch die Erhöhung der Jahresziele sieht er allerdings keine Impulse, da der Konsens bereits ambitionierter gewesen sei. Die operativen Gewinnerwartungen an das zweite Quartal dürften sogar etwas sinken./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:08 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,67 % und einem Kurs von 1.295 auf Tradegate (15. April 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +11,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,31 %.
Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 501,87 Mrd..
ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.469,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.260,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.515,00EUR was eine Bandbreite von -2,45 %/+17,30 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 1515 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ASML Holding - A1J4U4 - NL0010273215
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ASML Holding. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Holding N.V. delivered mixed Q4 results, but order momentum and AI-driven demand support a constructive outlook.
Q4 bookings surged 86%, notably with a 150% increase in EUV bookings, signaling robust growth potential into 2027-2028.
Guidance points to double-digit sales growth in 2026, with margin expansion driven by EUV and High NA shipments.
I maintain a buy rating on ASML, raising the price target to $1,618, reflecting improved EBITDA and free cash flow estimates.
https://seekingalpha.com/article/4870456-asml-euv-orders-explode-the-setup-into-2026-2028-just-improved
07:07
Quelle stock3
Sehr interessantes Video zu ASML und EUV (die Veröffentlichund des Videos auf yt war übrigens der Auslöser für den ersten 7.5% Sprung vir 2 Wochen)
>> Externen Inhalt hier ansehen << class="divblock">