Spritpreise gehen spürbar zurück

München (dts Nachrichtenagentur) - Eine Woche nach dem Beginn der Waffenruhe im Iran-Krieg sind die Spritpreise in Deutschland erstmals seit dem Start des Konflikts spürbar zurückgegangen.Wie ein ADAC-Sprecher am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur sagte, kostete ein Liter Diesel im bundesweiten Durchschnitt am Dienstag 2,286 Euro. Das entspricht einem Rückgang von 16,1 Cent gegenüber der Vorwoche. Der Preis für Super E10 verringerte sich um 8,1 Cent auf durchschnittlich 2,107 Euro pro Liter. Die Preise liegen damit in beiden Kategorien ungefähr auf dem Niveau von vor zwei Wochen. Vom Vorkrisenniveau sind sie aber noch weit entfernt.Mit Spannung wird erwartet, wie sich die Beschlüsse des Koalitionsausschusses vom Wochenende auf die Preise auswirken werden. Union und SPD planen ein "Energiesofortprogramm", welches unter anderem vorsieht, die Energiesteuer bei Diesel und Benzin für zwei Monate um jeweils ca. 17 Cent brutto pro Liter zu senken. Sollte das Gesetzgebungsverfahren wie geplant vonstattengehen, könnte diese Änderung zum 1. Mai in Kraft treten.