DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AIXTRON auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aixtron von 38 auf 41 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Michael Kuhn rechnet mit einer positiven Kursreaktion auf die erhöhten Jahresziele, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb. Die ambitionierte Bewertung der Papiere des Chipindustrie-Zulieferers berücksichtige allerdings bereits viel mittelfristiges Potenzial./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,41 % und einem Kurs von 40,13EUR auf Tradegate (15. April 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 41

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 41,00 € , was eine Steigerung von +3,12% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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