DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AIXTRON auf 'Hold'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aixtron von 38 auf 41 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Michael Kuhn rechnet mit einer positiven Kursreaktion auf die erhöhten Jahresziele, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb. Die ambitionierte Bewertung der Papiere des Chipindustrie-Zulieferers berücksichtige allerdings bereits viel mittelfristiges Potenzial./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,41 % und einem Kurs von 40,13EUR auf Tradegate (15. April 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Michael Kuhn
Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 41
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Kuhn
Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
Aktieneinstufung neu: neutral
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