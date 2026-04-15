Börsenstart Europa - 15.04. - TecDAX stark +0,87 %

Der MDAX bewegt sich bei 30.723,14 PKT und steigt um +0,61 %. Top-Werte: AIXTRON +12,13 %, Schaeffler +5,47 %, AUTO1 Group +2,14 % Flop-Werte: Deutsche Lufthansa -1,87 %, freenet -1,27 %, AUMOVIO -1,10 %

Der DAX steht aktuell (09:57:54) bei 24.051,30 PKT und steigt um +0,01 %. Top-Werte: Bayer +1,14 %, Deutsche Boerse +1,14 %, Merck +0,92 % Flop-Werte: MTU Aero Engines -1,39 %, Airbus -1,31 %, Deutsche Bank -1,08 %

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Der TecDAX steht aktuell (09:59:07) bei 3.578,01 PKT und steigt um +0,87 %.

Top-Werte: AIXTRON +12,13 %, SUESS MicroTec +6,38 %, SMA Solar Technology +5,82 %

Flop-Werte: freenet -1,27 %, Deutsche Telekom -1,01 %, IONOS Group -0,95 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:35) bei 5.969,76 PKT und fällt um -0,41 %.

Top-Werte: Adyen Parts Sociales +2,11 %, Bayer +1,14 %, Deutsche Boerse +1,14 %

Flop-Werte: Hermes International -13,77 %, SAFRAN -2,02 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -1,75 %

Der ATX bewegt sich bei 5.891,64 PKT und fällt um -0,28 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +4,20 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,34 %, Lenzing +0,92 %

Flop-Werte: STRABAG -2,30 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,62 %, Andritz -0,66 %

Der SMI bewegt sich bei 13.281,91 PKT und steigt um +0,07 %.

Top-Werte: Partners Group Holding +2,14 %, Logitech International +1,09 %, Alcon +1,00 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -2,50 %, Swisscom -0,52 %, Holcim -0,49 %

Der CAC 40 steht bei 8.270,00 PKT und verliert bisher -0,65 %.

Top-Werte: Stellantis +3,18 %, STMicroelectronics +1,56 %, Capgemini +1,12 %

Flop-Werte: Hermes International -13,77 %, Kering -5,38 %, SAFRAN -2,02 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:38:34) bei 3.132,26 PKT und fällt um -0,08 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +0,55 %, Swedbank Shs(A) +0,35 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,32 %

Flop-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,71 %, Nordea Bank Abp -0,60 %, Volvo Registered (B) -0,52 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.770,00 PKT und steigt um +0,70 %.

Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +0,21 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,08 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries 0,00 %

Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -1,42 %, Public Power -1,12 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,82 %