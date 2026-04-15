Krisen-Bonus schnell an Staatsbeschäftigte zahlen

BERLIN (dpa-AFX) - Mit Blick auf geplante steuerfreie Krisen-Boni für Arbeitnehmer fordert der deutsche Beamtenbund eine schnelle Umsetzung auch für den öffentlichen Dienst. "Wenn die Bundesregierung hier die Unternehmen in die Pflicht nimmt, muss der Staat als Arbeitgeber mit gutem Beispiel vorangehen", sagte der dbb-Bundesvorsitzende Volker Geyer. Er gehe davon aus, dass Bund, Länder und Gemeinden die Boni unmittelbar auf den Weg brächten, sobald das möglich sei.

"Klar muss auch sein, dass es sich hier um eine zusätzliche Zahlung handelt und der Betrag nicht mit anderen Tarif- oder Besoldungserhöhungen verrechnet werden darf", machte Geyer deutlich.