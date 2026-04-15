    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHermes International AktievorwärtsNachrichten zu Hermes International

    ANALYSE-FLASH

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bernstein belässt Hermes auf 'Outperform' - Ziel 2250 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein Research belässt Hermes bei Outperform
    • Erstes Quartal verfehlte gesunkene Erwartungen
    • Luxuskonzern hält ambitioniertes Jahreswachstumsziel
    ANALYSE-FLASH - Bernstein belässt Hermes auf 'Outperform' - Ziel 2250 Euro
    Foto: Daniel Reinhardt - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal habe die gesunkenen Erwartungen verfehlt, schrieb Luca Solca am Mittwoch nach Geschäftszahlen. Der Luxuskonzern habe sein ambitioniertes Wachstumsziel für das Gesamtjahr allerdings beibehalten./rob/ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:25 / UTC

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Hermes International SA!
    Short
    1.896,66€
    Basispreis
    2,70
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    1.678,22€
    Basispreis
    0,54
    Ask
    × 14,54
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Hermes International

    -9,36 %
    -10,80 %
    -18,52 %
    -32,29 %
    -32,80 %
    -22,67 %
    +78,03 %
    +477,31 %
    +2.950,29 %
    ISIN:FR0000052292WKN:886670

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hermes International Aktie

    Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,15 % und einem Kurs von 1.569 auf Tradegate (15. April 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hermes International Aktie um -10,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hermes International bezifferte sich zuletzt auf 171,55 Mrd..

    Hermes International zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 10,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.257,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Hermes International Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.820,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.600,00EUR was eine Bandbreite von +11,18 %/+58,83 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst: Bernstein
    Kursziel: 2250 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 2250,00, was eine Steigerung von +26,19% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer




    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Bernstein belässt Hermes auf 'Outperform' - Ziel 2250 Euro Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal habe die gesunkenen Erwartungen verfehlt, schrieb Luca Solca am Mittwoch nach Geschäftszahlen. Der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     