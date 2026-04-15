Bernstein belässt Hermes auf 'Outperform' - Ziel 2250 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hermes International Aktie

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,15 % und einem Kurs von 1.569 auf Tradegate (15. April 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hermes International Aktie um -10,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,52 %.

Die Marktkapitalisierung von Hermes International bezifferte sich zuletzt auf 171,55 Mrd..

Hermes International zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 10,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.257,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Hermes International Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.820,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.600,00EUR was eine Bandbreite von +11,18 %/+58,83 % bedeutet.