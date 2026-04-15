ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Hermes auf 'Outperform' - Ziel 2250 Euro
- Bernstein Research belässt Hermes bei Outperform
- Erstes Quartal verfehlte gesunkene Erwartungen
- Luxuskonzern hält ambitioniertes Jahreswachstumsziel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal habe die gesunkenen Erwartungen verfehlt, schrieb Luca Solca am Mittwoch nach Geschäftszahlen. Der Luxuskonzern habe sein ambitioniertes Wachstumsziel für das Gesamtjahr allerdings beibehalten./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:25 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hermes International Aktie
Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,15 % und einem Kurs von 1.569 auf Tradegate (15. April 2026, 10:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hermes International Aktie um -10,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,52 %.
Die Marktkapitalisierung von Hermes International bezifferte sich zuletzt auf 171,55 Mrd..
Hermes International zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 10,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.257,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Hermes International Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.820,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.600,00EUR was eine Bandbreite von +11,18 %/+58,83 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 2250 Euro