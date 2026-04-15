GOLDMAN SACHS stuft SIEMENS AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens von 245 auf 235 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa gab am Dienstagabend einen Ausblick auf die Berichtssaison von Europas Investitionsgüterbranche. Insgesamt stünden die Zeichen für das erste Quartal datenseitig auf Erholung, schrieb sie. Aufgrund größtenteils fehlender März-Daten seien die Auswirkungen der Nahost-Eskalation aber noch nicht berücksichtigt. Costa erwartet hinsichtlich Auftragseingängen und operativen Ergebnissen eher ein maues Quartal./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 21:22 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 237,7EUR auf Tradegate (15. April 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Daniela Costa

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 235

Kursziel alt: 245

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 235,00 € , was einem Rückgang von -1,80% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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