GOLDMAN SACHS stuft Argenx auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Argenx von 807 auf 827 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Niederländer seien einer der größten Profiteure des Einsatzes von Blockern des Fc-Rezeptors (FcRn), schrieb Rajan Sharma am Mittwoch. Dieses Segment berge dank mannigfacher Therapiechancen mehrfaches Blockbuster-Potenzial./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 05:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 708,8EUR auf Tradegate (15. April 2026, 09:40 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Rajan Sharma
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 827
Kursziel alt: 807
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Rajan Sharma
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 807
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