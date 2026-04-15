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    Aixtron erhöht Jahresprognose - Aktie springt kräftig an

    Für Sie zusammengefasst
    • Aixtron hebt Jahresziele für Umsatz und Marge
    • Aktienkurs steigt um rund 13 Prozent und verdoppelt
    • Q1 Umsatz 59 Mio operative Marge minus 38 Prozent
    ROUNDUP - Aixtron erhöht Jahresprognose - Aktie springt kräftig an
    Foto: AIXTRON

    HERZOGENRATH (dpa-AFX) - Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron wird für das laufende Jahr optimistischer. Grund ist eine zuletzt stärker als erwartet ausgefallene Nachfrage nach Anlagen für die Optoelektronik. Das Management hebt deshalb die Jahreszielspannen für Umsatz und operative Marge an. Der im ersten Quartal erzielte Umsatz blieb derweil hinter den durchschnittlichen Erwartungen von Analysten zurück. Anleger interpretierten das Gesamtpaket aber positiv - die Aktie legte am Mittwoch deutlich zu.

    Im frühen Handel sprang die im MDax notierte Aktie um gut 13 Prozent an und machte damit jüngste Kursverluste mehr als wett. In den vergangenen zwei Tagen hatten sich Anleger nämlich für Gewinnmitnahmen entschieden. Seit dem Jahreswechsel hat sich der Kurs bereits mehr als verdoppelt, damit ist Aixtron an der Börse momentan mit über 4 Milliarden Euro bewertet.

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    Das Aixtron-Management plant für 2026 nun mit einem Umsatz von 530 bis 590 Millionen Euro, wie der Konzern bereits am späten Dienstagabend mitteilte. Zuvor hatte das Unternehmen jeweils 40 Millionen Euro weniger angepeilt. Die operative Marge für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll jetzt bei 17 bis 20 Prozent herauskommen, anstatt bei 16 bis 19 Prozent.

    Im ersten Quartal hatte der Umsatz zwar im Rahmen der vom Unternehmen ausgegebenen Prognosespanne gelegen, enttäuschte aber die Erwartungen von Analysten: Der Erlös sank vorläufigen Berechnungen zufolge von 112,5 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf nunmehr 59 Millionen Euro. Experte hatten hingegen mit knapp 68 Millionen Euro gerechnet.

    Die operative Marge lag zum Jahresstart bei minus 38 Prozent, nach plus 3 Prozent im Vorjahr. Grund hierfür sei das geringe Umsatzvolumen neben einem Einmalaufwand im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich im Zusammenhang mit einer Personalmaßnahme, hieß es.

    Simon Coles von der britischen Investmentbank Barclays lobte unterdessen den Barmittelumschlag als "stark". Die liquiden Mittel stiegen Aixtron zufolge zum Quartalsende auf 273 Millionen Euro im Vergleich zu 224,6 Millionen Euro zum Jahresende 2025. Derweil verwies Madeleine Jenkins von der Schweizer Großbank UBS auf Risiken im Geschäft mit Strommanagement-Chips.

    Das vollständige Zahlenwerk des ersten Quartals will Aixtron am 30. April vorlegen./lew/he/tav/men

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 30.762 auf Ariva Indikation (15. April 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +14,75 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,37 %.

    Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 4,47 Mrd..

    AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der AIXTRON Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 41,00EUR was eine Bandbreite von -41,73 %/+3,88 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der Aixtron-Aktie: jüngste Abstufungen durch Oddo BHF und Deutsche Bank mit Hinweis, dass eine starke Umsatzerholung erwartet wird, aber viel Positives bereits eingepreist sei; Aktie stark gelaufen (+30% seit März, +277% auf 12M), KGV 2026e ≈60, daher hohe Bewertung; Diskussion über verzerrte Short‑Interest‑Daten; mögliche Katalysatoren (Infineon‑Orders, H2/26, KI/Micro‑LED).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

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