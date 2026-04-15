GOLDMAN SACHS stuft DIAGEO auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Diageo von 2000 auf 1800 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Olivier Nicolai geht davon aus, dass die Umsätze des Spirituosenkonzerns im dritten Geschäftsquartal gegenüber dem zweiten Jahresviertel angezogen haben - auch dank Kalendereffekten. Der weitere Geschäftsverlauf sei allerdings schwer absehbar./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 22:16 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 17,25EUR auf Tradegate (15. April 2026, 09:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Olivier Nicolai

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 18

Kursziel alt: 20

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

