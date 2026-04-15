BARCLAYS stuft ASML auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Overweight" belassen. Der Anlagenbauer für die Chipbranche habe angesichts einer starken Auftragslage die Jahresziele erhöht, schrieb Simon Coles am Mittwoch. Detaillierte Zahlen zum Auftragseingang gebe es nicht mehr./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:21 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:21 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,43 % und einem Kurs von 1.305EUR auf Tradegate (15. April 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Simon Coles

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1500

Kursziel alt: 1500

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1500,00 € , was eine Steigerung von +16,80% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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