BARCLAYS stuft ASML auf 'Overweight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Overweight" belassen. Der Anlagenbauer für die Chipbranche habe angesichts einer starken Auftragslage die Jahresziele erhöht, schrieb Simon Coles am Mittwoch. Detaillierte Zahlen zum Auftragseingang gebe es nicht mehr./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,43 % und einem Kurs von 1.305EUR auf Tradegate (15. April 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Simon Coles
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1500
Kursziel alt: 1500
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Simon Coles
Analysiertes Unternehmen: ASML
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1500
Kursziel alt: 1500
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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