Schaeffler erwartet Margenanstieg zu Jahresbeginn - Aktie zieht an
- Schaeffler erwartet leicht steigende Ertragskraft im Q1
- Währungsbereinigter Umsatz leicht über Vorjahr
- Bereinigte Marge leicht über Vorjahreswert 4,7 Prozent
HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler rechnet im ersten Quartal mit einem leichten Anstieg der Ertragskraft. Der Erlös habe währungsbedingt wohl unter dem Vorjahresumsatz von 5,92 Milliarden Euro gelegen, die bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern aber etwas höher, teilten die Herzogenauracher am Mittwoch in einer Präsentation zu einem Analystencall mit. Die Marge befinde sich deutlich innerhalb der fürs Jahr veranschlagten Bandbreite von 3,5 bis 5,5 Prozent. Ein Jahr zuvor hatte Schaeffler im ersten Quartal eine operative Marge von 4,7 Prozent ausgewiesen. Die Schaeffler-Aktie legte am Vormittag in der MDax-Spitzengruppe um knapp 7 Prozent zu.
Jefferies-Analystin Vanessa Jeffriess wertete die Profitabilität deutlich oberhalb der von ihr und dem Markt erwarteten Marge. Das sei positiv. Bei den Sparten sehe die Elektromobilität und das Ersatzteilgeschäft besser aus als von ihr gedacht, die Lager- und Industriesparte schwächer.
Währungsbereinigt sei der Umsatz leicht gewachsen, hieß es von Schaeffler weiter. Beim Barmittelfluss vor Ein- und Auszahlungen für Übernahmeaktivitäten habe das erste Quartal saisonal einen Abfluss gezeigt./men/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,73 % und einem Kurs von 8,31 auf Tradegate (15. April 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um +10,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +16,69 %.
Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 7,85 Mrd..
Schaeffler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,8571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +20,63 %/-3,50 % bedeutet.
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Gegen die Markttendenz gegen die Analysten… einer der wenigen Werte, der in meinem Depot heute für Freude sorgt…
Moin ich finde es ziemlich erstaunlich dass Institute wie UBS Analysen rausgeben obwohl sie am preclose nicht geladen waren, dass keiner der großen meinungsbildenden Websites die uns zu kaufen oder verkaufen animieren möchten, mit keinem Wort die Bank of America Analyse mit KZ 13,00euro zitiert.
Christoph Laskawi, Deutsche Bank