    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsShelly Group AktievorwärtsNachrichten zu Shelly Group

    ROUNDUP

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Shelly steigert Umsatz überraschend deutlich - Aktie steigt

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz Q1 plus 26 Prozent auf 33,4 Mio Euro
    • Prognose 195–205 Mio Umsatz und Ebit 47–52 Mio
    • Bulgarischer IoT und Smart Home Anbieter mit SDax
    ROUNDUP - Shelly steigert Umsatz überraschend deutlich - Aktie steigt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SOFIA (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Shelly hat im ersten Quartal den Umsatz überraschend deutlich gesteigert. Die Erlöse mit eigenen Geräten und damit verbundenen Dienstleistungen seien nach vorläufigen Zahlen im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 26 Prozent auf 33,4 Millionen Euro gestiegen, teilte der bulgarische Anbieter von Lösungen im Bereich Internet der Dinge und Smart Home bereits am Dienstagabend mit. Damit habe die Umsatzentwicklung zum Jahresauftakt über den internen Erwartungen der Gesellschaft gelegen. An der Börse kam das gut an.

    Für die Aktie des SDax -Neulings ging es am Mittwoch im frühen Handel zuletzt um 4,2 Prozent nach oben. Im bisherigen Jahresverlauf hat sie fast neun Prozent an Wert verloren, in den vergangenen zwölf Monaten aber etwas über 60 Prozent hinzugewonnen.

    Für das laufende Jahr erwartet das Management einen Umsatz zwischen 195 und 205 Millionen Euro und ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 47 bis 52 Millionen Euro, wie das Unternehmen Ende Februar mitgeteilt hatte. 2025 verbuchte Shelly Erlöse von rund 150 Millionen Euro und einen operativen Gewinn von 30 Millionen Euro. Das erwartete Wachstum soll dabei voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte wegen der Einführung neuer Produkte zunehmen.

    Weitere ungeprüfte Zahlen für das erste Quartal sollen am 11. Mai veröffentlichen werden./err/mne/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shelly Group Aktie

    Die Shelly Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 17.892 auf Ariva Indikation (15. April 2026, 10:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shelly Group Aktie um -5,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Shelly Group bezifferte sich zuletzt auf 1,00 Mrd..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Shelly Group - A2DGX9 - BG1100003166

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Shelly Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Shelly steigert Umsatz überraschend deutlich - Aktie steigt Der Technologiekonzern Shelly hat im ersten Quartal den Umsatz überraschend deutlich gesteigert. Die Erlöse mit eigenen Geräten und damit verbundenen Dienstleistungen seien nach vorläufigen Zahlen im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     