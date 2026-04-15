Shelly steigert Umsatz überraschend deutlich - Aktie steigt

SOFIA (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Shelly hat im ersten Quartal den Umsatz überraschend deutlich gesteigert. Die Erlöse mit eigenen Geräten und damit verbundenen Dienstleistungen seien nach vorläufigen Zahlen im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 26 Prozent auf 33,4 Millionen Euro gestiegen, teilte der bulgarische Anbieter von Lösungen im Bereich Internet der Dinge und Smart Home bereits am Dienstagabend mit. Damit habe die Umsatzentwicklung zum Jahresauftakt über den internen Erwartungen der Gesellschaft gelegen. An der Börse kam das gut an.

Für die Aktie des SDax -Neulings ging es am Mittwoch im frühen Handel zuletzt um 4,2 Prozent nach oben. Im bisherigen Jahresverlauf hat sie fast neun Prozent an Wert verloren, in den vergangenen zwölf Monaten aber etwas über 60 Prozent hinzugewonnen.