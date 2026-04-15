ROUNDUP
Shelly steigert Umsatz überraschend deutlich - Aktie steigt
- Umsatz Q1 plus 26 Prozent auf 33,4 Mio Euro
- Prognose 195–205 Mio Umsatz und Ebit 47–52 Mio
- Bulgarischer IoT und Smart Home Anbieter mit SDax
SOFIA (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Shelly hat im ersten Quartal den Umsatz überraschend deutlich gesteigert. Die Erlöse mit eigenen Geräten und damit verbundenen Dienstleistungen seien nach vorläufigen Zahlen im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 26 Prozent auf 33,4 Millionen Euro gestiegen, teilte der bulgarische Anbieter von Lösungen im Bereich Internet der Dinge und Smart Home bereits am Dienstagabend mit. Damit habe die Umsatzentwicklung zum Jahresauftakt über den internen Erwartungen der Gesellschaft gelegen. An der Börse kam das gut an.
Für die Aktie des SDax -Neulings ging es am Mittwoch im frühen Handel zuletzt um 4,2 Prozent nach oben. Im bisherigen Jahresverlauf hat sie fast neun Prozent an Wert verloren, in den vergangenen zwölf Monaten aber etwas über 60 Prozent hinzugewonnen.
Für das laufende Jahr erwartet das Management einen Umsatz zwischen 195 und 205 Millionen Euro und ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 47 bis 52 Millionen Euro, wie das Unternehmen Ende Februar mitgeteilt hatte. 2025 verbuchte Shelly Erlöse von rund 150 Millionen Euro und einen operativen Gewinn von 30 Millionen Euro. Das erwartete Wachstum soll dabei voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte wegen der Einführung neuer Produkte zunehmen.
Weitere ungeprüfte Zahlen für das erste Quartal sollen am 11. Mai veröffentlichen werden./err/mne/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shelly Group Aktie
Die Shelly Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 17.892 auf Ariva Indikation (15. April 2026, 10:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shelly Group Aktie um -5,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,00 %.
Die Marktkapitalisierung von Shelly Group bezifferte sich zuletzt auf 1,00 Mrd..
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Shelly Group
Das rasante Wachstum der Shelly Group ist ungebrochen.
Shelly hat im Black-Friday-Zeitraum 2025 ein erneut dynamisches Wachstum erzielt. Der Umsatz stieg getragen von einer außergewöhnlich starken Entwicklung im eigenen Webshop sowie einem wachsenden Anteil professioneller Anwender um 50 % auf EUR 36,0 Mio.
Im Vergleich zum Vorjahr verteilt sich die Nachfrage im vierten Quartal 2025 zudem gleichmäßiger, sodass der Umsatzbeitrag des Black-Friday-Zeitraums die positive Gesamtentwicklung des Schlussquartals weiter unterstützt.
Shelly bestätigt die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025 und erwartet unverändert einen Umsatz zwischen EUR 145 Mio. und EUR 155 Mio. sowie ein EBIT zwischen EUR 35 Mio. und EUR 40 Mio. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 lagen die Umsatzerlöse bei EUR 106,7 Mio. und das EBIT bei EUR 25,7 Mio.
Hier gibt es ein längeres m.E. gutes Interview mit dem Co-CEO Wolfgang Kirsch. Reinhöhren lohnt sich:
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