DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Kering auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kering von 290 auf 280 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen insgesamt weitgehend erfüllt, schrieb Adam Cochrane in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf die Zahlen. Bei der Marke Gucci sei es aber schlechter gelaufen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,89 % und einem Kurs von 251,5EUR auf Tradegate (15. April 2026, 10:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Kering
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 280
Kursziel alt: 290
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: Kering
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 280
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