DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 1650 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Mitch Collett rechnet für das dritte Geschäftsquartal mit einem Umsatzrückgang von 3 Prozent, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht schrieb./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 17,23EUR auf Tradegate (15. April 2026, 10:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 16,5

Kursziel alt: 16,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

