Kering Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 15.04.2026

Die Kering Aktie ist bisher um -5,89 % auf 251,50€ gefallen. Das sind -15,75 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Kering Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,29 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 251,50€, mit einem Minus von -5,89 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Kering ist ein französischer Luxuskonzern (u.a. Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta). Fokus auf Design, Herstellung und Vertrieb von Mode, Lederwaren, Schuhen, Schmuck und Uhren. Marktstellung: globaler Top-Player im Luxussegment, aber hinter LVMH. Wichtige Konkurrenten: LVMH, Richemont, Hermès. USP: starke Markenportfolios, hohe Preissetzungsmacht, Fokus auf Nachhaltigkeit und Markenrevitalisierung.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Kering abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -14,36 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kering Aktie damit um -7,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,60 %. Im Jahr 2026 gab es für Kering bisher ein Minus von -11,07 %.

Kering Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,25 % 1 Monat +7,60 % 3 Monate -14,36 % 1 Jahr +60,41 %

Informationen zur Kering Aktie

Stand: 15.04.2026, 10:33 Uhr

Es gibt 123 Mio. Kering Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,04 Mrd. € wert.

Der Luxuskonzern Hermès verzeichnete im ersten Quartal 2026 enttäuschende Umsätze. Diese wurden durch den Iran-Krieg und sinkende Tourismusausgaben beeinflusst. Die Aktie brach daraufhin zeitweise um 15 Prozent ein.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kering von 290 auf 280 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen insgesamt weitgehend erfüllt, schrieb Adam Cochrane in seiner am Mittwoch vorliegenden …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Hermes International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -10,99 %. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton notiert im Minus, mit -1,13 %. Moncler notiert im Minus, mit -2,23 %.

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Ob die Kering Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kering Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.