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    Kering Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 15.04.2026

    Am 15.04.2026 ist die Kering Aktie, bisher, um -5,89 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Kering Aktie.

    Besonders beachtet! - Kering Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 15.04.2026
    Foto: HJBC - stock.adobe.com

    Kering ist ein französischer Luxuskonzern (u.a. Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta). Fokus auf Design, Herstellung und Vertrieb von Mode, Lederwaren, Schuhen, Schmuck und Uhren. Marktstellung: globaler Top-Player im Luxussegment, aber hinter LVMH. Wichtige Konkurrenten: LVMH, Richemont, Hermès. USP: starke Markenportfolios, hohe Preissetzungsmacht, Fokus auf Nachhaltigkeit und Markenrevitalisierung.

    Kering Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.04.2026

    Die Kering Aktie ist bisher um -5,89 % auf 251,50 gefallen. Das sind -15,75  weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Kering Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,29 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 251,50, mit einem Minus von -5,89 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Kering abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -14,36 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kering Aktie damit um -7,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,60 %. Im Jahr 2026 gab es für Kering bisher ein Minus von -11,07 %.

    Kering Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,25 %
    1 Monat +7,60 %
    3 Monate -14,36 %
    1 Jahr +60,41 %
    Stand: 15.04.2026, 10:33 Uhr

    Informationen zur Kering Aktie

    Es gibt 123 Mio. Kering Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,04 Mrd. € wert.

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    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Kering auf 'Hold'


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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Hermes International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -10,99 %. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton notiert im Minus, mit -1,13 %. Moncler notiert im Minus, mit -2,23 %.

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    Ob die Kering Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kering Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Kering

    -4,57 %
    -7,25 %
    +7,60 %
    -14,36 %
    +60,41 %
    -53,66 %
    -57,95 %
    +88,83 %
    +38,95 %
    ISIN:FR0000121485WKN:851223



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    Markt Bote
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