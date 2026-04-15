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    Nach Iran-Gesprächen

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    Pakistans Premier reist zu Vermittlern

    Für Sie zusammengefasst
    • Premier Sharif reist nach Saudi-Arabien, Katar, Türkei
    • Antalya Diplomatieforum und Gespräche mit Erdogan
    • Reise spricht gegen rasche Iran-USA Verhandlungsrunde
    Nach Iran-Gesprächen - Pakistans Premier reist zu Vermittlern
    Foto: Siarhei - 356130783

    ISLAMABAD (dpa-AFX) - Inmitten von Spekulationen über weitere Verhandlungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten in Islamabad bricht Pakistans Premier zu einer mehrtägigen Reise in andere Vermittlerstaaten auf. Premierminister Shehbaz Sharif reise nach Saudi-Arabien, Katar und in die Türkei, hieß es in einer Mitteilung des Außenministeriums.

    Die viertägige Reise beginne an diesem Mittwoch in Saudi-Arabien mit bilateralen Gesprächen. Auch in Katar seien Gespräche geplant. In der Türkei will Sharif am fünften Diplomatieforum von Antalya teilnehmen und sich mit Präsident Recep Tayyip Erdogan sowie anderen Staatschefs treffen. Saudi-Arabien, Katar und die Türkei sind in den Vermittlungen zwischen den Kriegsparteien eingebunden.

    Erste Verhandlungen des Irans und der Vereinigten Staaten in Islamabad waren am vergangenen Wochenende zunächst gescheitert. Aus pakistanischen Diplomatenkreisen heißt es seither, man arbeite an weiteren Gesprächen. Die mehrtägige Reise des Premiers spricht jedoch gegen eine schnelle weitere Verhandlungsrunde in Islamabad./mar/DP/men





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