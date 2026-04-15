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    Ankerkraut-Gründer holen Firma zurück - Abschied von Nestlé

    Für Sie zusammengefasst
    • Ankerkraut löst Partnerschaft mit Nestlé und geht
    • Gründer Lemcke kaufen Unternehmensanteile zurück
    • Marke soll unabhängig werden und Wurzeln stärken
    Ankerkraut-Gründer holen Firma zurück - Abschied von Nestlé
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    HAMBURG (dpa-AFX) - Das durch die Sendung "Die Höhle des Löwen" bekanntgewordene Hamburger Gewürzunternehmen Ankerkraut verlässt Nestlé und geht wieder eigene Wege. Nach vier Jahren unter dem Dach des weltgrößten Lebensmittelkonzerns haben die Unternehmensgründer Anne und Stefan Lemcke ihre Unternehmensanteile zurückgekauft, wie beide der Deutschen Presse-Agentur mitteilten. Über die finanziellen Details der Transaktion sei Stillschweigen vereinbart worden.

    Marke Ankerkraut unabhängig weiterentwickeln

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    Ziel sei, die Marke wieder unabhängig weiterzuentwickeln und dabei besonders an ihre ursprüngliche Identität und die unternehmerischen Wurzeln anzuknüpfen. In Anbetracht einer veränderten Marktlage seien beide Seiten überzeugt, dass diese Entscheidung der Marke zusätzlichen unternehmerischen Spielraum verschaffe, um die künftige Entwicklung des Unternehmens noch flexibler und schneller voranzutreiben.

    "Ankerkraut ist für uns mehr als ein Unternehmen - es ist unser Lebenswerk", betonten Anne und Stefan Lemcke. Der Vorstandsvorsitzende von Nestlé Deutschland, Alexander von Maillot, sagte: "Wir unterstützen den Wunsch der Gründer nach größerer unternehmerischer Eigenständigkeit." Die bisherige Zusammenarbeit nannte er konstruktiv, vertrauensvoll und von gemeinsamen Zielen geprägt.

    Verkauf an Nestlé hatte zu Shitstorm geführt

    Die Übernahme der Mehrheit an Ankerkraut durch den weltgrößten Nahrungsmittelkonzern Nestlé 2022 hatte damals in den sozialen Medien zu einem Shitstorm geführt. Egal ob Twitter, wie X damals noch hieß, Facebook oder Instagram - auf allen Kanälen lehnte eine große Mehrheit der Nutzer den Deal ab. Viele warfen Anne und Stefan Lemcke vor, ihre Werte verraten zu haben. Auch Influencer wandten sich von dem Unternehmen ab.

    Der Groll richtete sich gegen die Wahl des neuen Partners. Der Nestlé-Konzern steht seit Jahren in der Kritik. Viele werfen ihm vor, mit seinen Produkten Profit auf Kosten der Ärmsten zu machen. Er stand aber auch im Feuer wegen der Rodung des Regenwalds, der Ausbeutung von Wasserressourcen und wegen Geschäften mit Russland während des Ukraine-Kriegs.

    Investor Thelen hatte Ankerkraut unter seine Fittiche genommen

    Die Ankerkraut GmbH aus dem Süden Hamburgs war 2013 als Start-up gegründet worden. Den Durchbruch schafften Anne und Stefan Lemcke 2016 in der TV-Sendung "Höhle der Löwen" 2016. Kurz vor dem Verkauf an Nestlé erzielte Ankerkraut nach eigenen Angaben mit mehr als 230 Beschäftigten einen Umsatz im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Heute gebe es rund 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Produktpalette umfasse mehr als 500 Gewürze und Gewürzmischungen, Tees sowie Zubehör./klm/DP/nas

    Nestle

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    ISIN:CH0038863350WKN:A0Q4DC

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie

    Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 85,95 auf Lang & Schwarz (15. April 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +1,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 221,84 Mrd..

    Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,75CHF. Von den letzten 8 Analysten der Nestle Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 99,00CHF was eine Bandbreite von -6,97 %/+15,13 % bedeutet.




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