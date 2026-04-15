Ankerkraut-Gründer holen Firma zurück - Abschied von Nestlé
- Ankerkraut löst Partnerschaft mit Nestlé und geht
- Gründer Lemcke kaufen Unternehmensanteile zurück
- Marke soll unabhängig werden und Wurzeln stärken
HAMBURG (dpa-AFX) - Das durch die Sendung "Die Höhle des Löwen" bekanntgewordene Hamburger Gewürzunternehmen Ankerkraut verlässt Nestlé und geht wieder eigene Wege. Nach vier Jahren unter dem Dach des weltgrößten Lebensmittelkonzerns haben die Unternehmensgründer Anne und Stefan Lemcke ihre Unternehmensanteile zurückgekauft, wie beide der Deutschen Presse-Agentur mitteilten. Über die finanziellen Details der Transaktion sei Stillschweigen vereinbart worden.
Marke Ankerkraut unabhängig weiterentwickeln
Ziel sei, die Marke wieder unabhängig weiterzuentwickeln und dabei besonders an ihre ursprüngliche Identität und die unternehmerischen Wurzeln anzuknüpfen. In Anbetracht einer veränderten Marktlage seien beide Seiten überzeugt, dass diese Entscheidung der Marke zusätzlichen unternehmerischen Spielraum verschaffe, um die künftige Entwicklung des Unternehmens noch flexibler und schneller voranzutreiben.
"Ankerkraut ist für uns mehr als ein Unternehmen - es ist unser Lebenswerk", betonten Anne und Stefan Lemcke. Der Vorstandsvorsitzende von Nestlé Deutschland, Alexander von Maillot, sagte: "Wir unterstützen den Wunsch der Gründer nach größerer unternehmerischer Eigenständigkeit." Die bisherige Zusammenarbeit nannte er konstruktiv, vertrauensvoll und von gemeinsamen Zielen geprägt.
Verkauf an Nestlé hatte zu Shitstorm geführt
Die Übernahme der Mehrheit an Ankerkraut durch den weltgrößten Nahrungsmittelkonzern Nestlé 2022 hatte damals in den sozialen Medien zu einem Shitstorm geführt. Egal ob Twitter, wie X damals noch hieß, Facebook oder Instagram - auf allen Kanälen lehnte eine große Mehrheit der Nutzer den Deal ab. Viele warfen Anne und Stefan Lemcke vor, ihre Werte verraten zu haben. Auch Influencer wandten sich von dem Unternehmen ab.
Der Groll richtete sich gegen die Wahl des neuen Partners. Der Nestlé-Konzern steht seit Jahren in der Kritik. Viele werfen ihm vor, mit seinen Produkten Profit auf Kosten der Ärmsten zu machen. Er stand aber auch im Feuer wegen der Rodung des Regenwalds, der Ausbeutung von Wasserressourcen und wegen Geschäften mit Russland während des Ukraine-Kriegs.
Investor Thelen hatte Ankerkraut unter seine Fittiche genommen
Die Ankerkraut GmbH aus dem Süden Hamburgs war 2013 als Start-up gegründet worden. Den Durchbruch schafften Anne und Stefan Lemcke 2016 in der TV-Sendung "Höhle der Löwen" 2016. Kurz vor dem Verkauf an Nestlé erzielte Ankerkraut nach eigenen Angaben mit mehr als 230 Beschäftigten einen Umsatz im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Heute gebe es rund 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Produktpalette umfasse mehr als 500 Gewürze und Gewürzmischungen, Tees sowie Zubehör./klm/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nestle Aktie
Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 85,95 auf Lang & Schwarz (15. April 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +1,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,96 %.
Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 221,84 Mrd..
Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 84,75CHF. Von den letzten 8 Analysten der Nestle Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 99,00CHF was eine Bandbreite von -6,97 %/+15,13 % bedeutet.
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Probleme mit Babynahrung haben in den letzten Jahren schon anderen Unternehmen dauerhaft zugesetzt (Abbott, Reckitt). Wenn das nicht schnell geloest und ein Reputationsschaden abgewendet wird, koennte es fuer Nestlé ein weiterer Muehlstein werden. Als wenn die Probleme mit Mineralwasser nicht schon schlimm genug gewesen waeren.
Die Nestlé-Aktie erhielt nach den Quartalszahlen vom 15. Oktober 2025 und dem ersten Auftritt des neuen CEO Philipp Navratil deutlichen Rückenwind und markierte nach Jahren der Stagnation eine echte Zäsur.
Quartalszahlen Q3/2025
Nestlé erzielte im dritten Quartal ein organisches Wachstum von 4,3 % und die Umsatzprognosen wurden klar übertroffen. Wesentliche Treiber waren Preissteigerungen (+2,8 %) und vor allem eine unerwartete Mengensteigerung von 1,5 %, gerade im Segment Kaffee (Absatzplus von 5,5 %). Dieser Trend ist bemerkenswert, weil zuletzt das Volumenwachstum stagnierte und nun die Mengenwende gelang. Das Management bestätigte das Ziel, für das Gesamtjahr das Wachstum nochmals zum Vorjahr zu übertreffen und die operative Marge bei mindestens 16 % zu halten. Analysten lobten das Zahlenwerk als Trendwende – Barclays vergibt etwa eine „8,5 von 10“.
Kennzahlen in Kurzform (Q3/2025)
- Umsatz: 65,87 Mrd. CHF (Jan–Sep)
- Organisches Wachstum Q3: 4,3 %
- Menge (RIG): +1,5 %
- Operative Marge: ≥16 %
- Kursreaktion: +10 % am Berichtstag
Neuer CEO Philipp Navratil
Nach der abrupten Entlassung von Laurent Freixe infolge eines Compliance-Verstoßes wurde Philipp Navratil zum CEO berufen. Navratil ist ein langjähriger Nestlé-Manager, verfügt über 24 Jahre Konzernerfahrung und war zuletzt bei Nespresso erfolgreich. Mit der sofortigen Amtsübernahme setzte er direkt signifikante Impulse – darunter einen radikalen Sparkurs mit geplantem Abbau von ca. 16.000 Stellen, um die Kostenstruktur zu optimieren und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.
Navratil kündigte an, den Wachstumskurs prioritär fortzusetzen, ohne am bisherigen strategischen Kurs wesentliche Änderungen vorzunehmen. Er gilt als effizienter Modernisierer mit starker Kommunikationsfähigkeit und internationaler Führungsexpertise.
Bewertung und Ausblick
Nestlé profitiert aktuell von einer sehr starken Marktstellung, Preismacht im Kaffee-Segment und einem robusten Portfolio. Die Dividendenausschüttung ist im historischen Vergleich attraktiv und Analysten bewerten das neue Management sowie die Trendwende positiv – zuletzt wurde die Aktie als „Kauf“ von Raiffeisen eingestuft. Risiken bestehen weiterhin im Wettbewerbsumfeld, der Rohstoffpreisvolatilität und Margendruck, aber die beschleunigte Transformation unter Navratil wird als Chance für eine nachhaltige Trendwende gesehen.
Fazit
Nestlé bietet nach dem personellen und operativen Umschwung interessante Einstiegschancen für langfristig orientierte Anleger. Der neue CEO Navratil steht für Effizienz und Wachstumsfokus. Die starke Quartalsperformance und der beginnende Sparkurs sind klare Signale für eine neue Ära bei Nestlé.
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