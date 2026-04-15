Path2 Hydrogen und MP Industries geben strategische Partnerschaft bekannt

Die Partnerschaft verbindet die Technologien von Path2 in den Bereichen Upstream-Produktion sowie Midstream-Verflüssigung und -Speicherung mit den europäischen EPC- sowie Projektentwicklungs- und -managementkompetenzen von MPI

München (IRW-Press/15.04.2026) - Path2 Hydrogen und MP Industries geben strategische Partnerschaft zur Entwicklung integrierter Wasserstoffprojekte in ganz Europa bekannt

BERLIN, DEUTSCHLAND und TARTU, ESTLAND — 15. April 2026 — Die Path2 Hydrogen AG (XETR: PTHH) ("Path2") und MP Industries OU ("MPI") gaben heute die Unterzeichnung einer strategischen Partnerschaft bekannt, um gemeinsam eine Pipeline von Wasserstoff- und Erneuerbare-Energien-Projekten auf den europäischen Märkten zu entwickeln. Die Partnerschaft verbindet Path2s integrierten Technologie-Stack für den Upstream- bis Midstream-Bereich der Wasserstoffbranche mit MPIs Fachwissen in den Bereichen Engineering, Beschaffung, Bau (EPC) und Betrieb.

Im Rahmen der Vereinbarung werden die beiden Unternehmen bei Machbarkeitsstudien und Projektumsetzungen zusammenarbeiten, wobei sie die Kernkompetenzen beider Parteien entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette nutzen.

Ein integriertes Upstream- und Midstream-Angebot

Die Zusammenarbeit vereint Kompetenzen, die im Wasserstoffsektor bislang fragmentiert waren:

Upstream – Geologische Wasserstoffproduktion. Über ProtonH2 treibt Path2 proprietäre Ansätze voran, um wasserstoffreiches Synthesegas aus unterirdischen Ressourcen, einschließlich erschöpfter und inaktiver Ölquellen, zu produzieren. Diese Technologie hat das Potenzial, riesige Mengen an kostengünstigem, kohlenstoffarmem Wasserstoff aus geologischen Formationen zu erschließen und bietet ein grundlegend anderes wirtschaftliches Versorgungsprofil als herkömmliche Elektrolyse oder Dampfreformierung von Methan. Dieses wasserstoffreiche Synthesegas kann für die Stromversorgung hinter dem Zähler genutzt werden, was den Strombedarf von Rechenzentren und Hyperscalern direkt deckt. Das Synthesegas kann auch zu Wasserstoff gereinigt werden, der in Brennstoffzellen und in der Mobilitätsbranche eingesetzt wird.

Midstream – Verflüssigung und kontrollierte Speicherung. Über GenH2 liefert Path2 die Verflüssigungssysteme (von 20 kg/Tag bis zu 10 Tonnen/Tag) und die Ausrüstung für die kontrollierte Speicherung, die für die Umwandlung, Speicherung und Verteilung von flüssigem Wasserstoff im kommerziellen Maßstab erforderlich sind. Die aus dem Erbe der NASA entwickelte Technologie von GenH2 bewältigt eine der größten Herausforderungen der Wasserstoffwirtschaft: die Vermeidung von Verlusten und die Aufrechterhaltung der Produktintegrität vom Produktionsort bis zum Verwendungsort.