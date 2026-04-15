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    Trump, Iran: Optimismus auf Hochpunkt, Aktienmärkte vor Korrektur!

    Inzwischen sind die US-Indizes extrem überkauft, die Stimmung ultra-bullisch (unter anderem Kurszielanhebungen für S&P 500 durch Wall Street-Banken)

    Der von der Trump-Regierung systematisch geschürte Optimismus ist auf dem Hochpunkt: die entstandene Euphorie macht zeitnah eine Korrektur der Aktienmärkte wahrscheinlich. Inzwischen sind die US-Indizes extrem überkauft, die Stimmung ultra-bullisch (unter anderem Kurszielanhebungen für S&P 500 durch Wall Street-Banken) - und die Märkte gehen gerne den Weg des größten Schmerzes. Nun aber ist der größte Schmerz nach zehn Handelstagen in Folge mit steigenden Kursen eine Korrektur der größte Schmerz, nachdem die Rally vor allem auch durch einen gigantischen Short Squeeze getrieben war. Auslöser der Korrektur der Aktienmärkte dürfte sein, dass sich der von der Trump-Regierung maßlos übertriebene Optimismus nicht bewahrheiten wird - Knackpunkt wird die Strasse von Hormus sein!

    Hinweis aus Video:

    1. Trump drängt auf Iran-Gespräche – doch Hormus bleibt Risiko

    2. S&P 500 im „Zuckerrausch“: Wells Fargo erwartet Allzeithoch

     

    Das Video "Trump, Iran: Optimismus auf Hochpunkt, Aktienmärkte vor Korrektur! " sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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