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    Ölpreise stabilisieren sich unter 100 US-Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise stabilisieren sich vorerst unter 100 US-Dollar
    • Hoffnung auf Ende des Irankriegs und Waffenruhe
    • Lieferengpässe durch Straße von Hormus stützen Preise
    Ölpreise stabilisieren sich unter 100 US-Dollar
    Foto: Jan Woitas - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Mittwoch wenig bewegt. Nach einem deutlichen Preisrückgang am Vortag stabilisierten sich die Notierungen am Morgen vorerst unter der Marke von 100 US-Dollar. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Sorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Juni kostete 94,80 Dollar und damit etwa genau so viel wie am Vortag.

    An den Finanzmärkten besteht die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs. US-Präsident Donald Trump sieht den Konflikt kurz vor dem Ende. "Ich glaube, er ist fast vorbei", sagte er dem US-Fernsehsender Fox News. Zuvor hatte Trump vage Andeutungen über eine mögliche weitere Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran gemacht. Derzeit gilt eine zweiwöchige Waffenruhe.

    Im März war der Preis für Rohöl der Sorte Brent wegen fehlenden Lieferungen von Rohöl aus den Förderregionen am Persischen Golf zeitweise bis auf knapp 120 Dollar gestiegen. Mit einer Waffenruhe und der Hoffnung auf eine Wiederaufnahme von Öltransporten durch die Straße von Hormus sind die Notierungen am Ölmarkt wieder unter 100 Dollar gefallen.

    Am Markt werde derzeit auf eine diplomatische Lösung zur Beendigung des Iran-Kriegs spekuliert, sagte Analystin Dilin Wu vom Handelshaus Pepperstone. Ihrer Einschätzung nach dürfte sich der Ölpreis in den kommenden Tagen eher seitwärts bewegen, mit einer leicht schwächeren Tendenz.

    Selbst wenn sich die geopolitischen Spannungen entspannen sollten, dürfte eine nennenswerte Erholung des physischen Angebots aber nur verzögert eintreten, sagte Expertin Wu weiter. Lieferengpässe durch die Straße von Hormus würden die Preise weiterhin stützen./jkr/la/men




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