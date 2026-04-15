Ölpreise stabilisieren sich unter 100 US-Dollar

Für alle "verprügelten" Ölbullen der letzten Tage eine interessante Nachricht.





Der WTI Mai Kontrakt steht kurz bevor (21. Apr) und es sind mehr als 100 leere Öltanker (!) auf dem Weg gen USA (Cushing).





WTI ist ein Kontrakt mit potenziell physischem Settlement (ungleich Brent, was viele nicht wissen).





Es sieht so aus, als "testen" die Ölfirmen die physische Realität des "Papiermarkts".





Kann gut sein, dass viele Ölfirmen long WTI Mai Kontrakt gegangen sind und jetzt günstig aufladen um es per Prompt Market (OTC Swaps/Forwards) weiterzuverkaufen.





Mit dem Prompt Spread von knappen 50$ (absolut IRRE - entspricht fast 50% des Kontraktwerts) ist die Marge enorm.





Ich denke, dass der Markt spätestens Ende April "kippt" und die durchaus vorliegende Manipulation nicht mehr aufrecht gehalten werden kann.





Das ist unabhängig von einem vorzeitigen Kriegsende. Kontrakt ist Kontrakt.





Lasst euch nicht verunsichern - keine Anlageberatung.