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    Deutsche Anleihen

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    Leichte Kursverluste - Lage in Nahost bleibt im Fokus

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse deutscher Bundesanleihen geben leicht nach
    • Euro-Bund-Future fällt um 0,07 Prozent auf 125,44
    • Iran erwägt Stopp des Schiffsverkehrs durch Hormus
    Deutsche Anleihen - Leichte Kursverluste - Lage in Nahost bleibt im Fokus
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Kursgewinnen am Vortag haben die Kurse deutscher Bundesanleihen am Mittwoch geringfügig nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,07 Prozent auf 125,44 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,02 Prozent.

    Im Fokus bleiben zur Wochenmitte die aktuellen Entwicklungen im Nahost-Krieg. Am Dienstag hatten Staatsanleihen von der Aussicht auf weitere Gespräche zwischen den USA und dem Iran profitiert, schrieb Analyst Christian Arnold von der DZ Bank. Denn die Inflationssorgen waren vor diesem Hintergrund ein Stück weit abgeebbt, was die Renditen belastet und die Kurse entsprechend angetrieben hatte.

    Nun gebe es von iranischer Seite Überlegungen, den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus vorübergehend einzustellen, um die anstehenden Friedensverhandlungen nicht zu gefährden, fuhr Arnold fort. Dies sei ein erstes Zeichen des Entgegenkommens von iranischer Seite./la/jkr/nas





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