Unionsfraktionsvize befürchtet Ausweitung der Energiekrise
- Energiekrise könnte sich jetzt erheblich ausweiten
- Chipausfälle könnten Produktion und Autoindustrie treffen
- Weniger fossile Importe, Ausbau erneuerbarer Energien
BERLIN (dpa-AFX) - Die aktuelle Energiekrise könnte sich nach Einschätzung von Unionsfraktionsvize Sepp Müller (CDU) noch erheblich ausweiten. Man bereite sich auf weitere Maßnahmen vor, sagte der Co-Chef der Taskforce der schwarz-roten Koalition zu den wirtschaftlichen Folgen des Iran-Kriegs in Berlin.
"Aktuell diskutieren wir die Spritpreise. Es redet keiner über ausgehendes Kerosin. Es spricht keiner über Helium, welches Bestandteil von Chips ist", merkte Müller an. "Wenn die ersten Chipfabriken in der Welt ankündigen, dass in sechseinhalb Wochen keine Chips mehr produziert werden, dann werden im dritten und vierten Quartal wir große Herausforderungen bekommen, unter anderem in der Automobilindustrie."
Wenn die Krise länger andauere, seien nicht mehr nur Pendler und Mittelstand in Deutschland betroffen, sondern jeder Einzelne, warnte Müller. Man werde nicht alles abfedern können, aber versuchen, strukturelle Veränderungen zu erreichen, darunter weniger Importe fossiler Energieträger und den Ausbau erneuerbarer Energien./hrz/DP/nas
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Für alle "verprügelten" Ölbullen der letzten Tage eine interessante Nachricht.
Das sehe ich genauso, obwohl ich mit meinen 22 Jahren noch kaum Erfahrung an der Börse etc. kann ich mir nicht vorstellen das bei so einem Öl Mangel der Kurs nicht weiter steigt. Ich weiß das der Börsen Wert etwas anderes ist als der real gehandelte aber früher oder später muss es ja auch bei der Börse ankommen.