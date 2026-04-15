JPMORGAN stuft VOLKSWAGEN auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Jose Asumendi aktualisierte seinen Ausblick auf den Quartalsbericht der Wolfsburger nach den jüngsten Signalen des Managements. Der Jahresstart dürfte mit einem anhaltend guten Barmittelumschlag gelungen sein./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:09 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:09 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,82 % und einem Kurs von 91,14EUR auf Tradegate (15. April 2026, 10:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

