DZ BANK stuft VESTAS WIND SYSTEMS auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Vestas von 200 auf 220 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Windturbinen-Hersteller avanciere "vom Krisenprofiteur zum resilienten Energiewende-Architekten", schrieb Aristotelis Moutopoulos am Mittwoch./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:29 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:34 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 26,60EUR auf Tradegate (15. April 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Aristotelis Moutopoulos

Analysiertes Unternehmen: VESTAS WIND SYSTEMS

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: DKK

Zeitrahmen: N/A

