JEFFERIES stuft Hermes auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2400 Euro auf "Buy" belassen. Das Wachstum des Luxusgüterkonzerns im ersten Quartal habe die Markterwartungen verfehlt, schrieb James Grzinic am Mittwoch. Zu den China-Problemen sei noch die Nahost-Eskalation hinzugekommen, erklärte er den zuletzt schwachen Kursverlauf./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 02:35 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 02:35 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hermes International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,72 % und einem Kurs von 1.631EUR auf Tradegate (15. April 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Hermes

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2400

Kursziel alt: 2400

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

