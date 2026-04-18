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    Gewinner der Börsengeschichte

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    Nicht Berkshire: Mit +265.528.900,62 % schlägt diese US-Aktie jeden 100-BAGGER!

    Eine Studie zu 29.078 US-Aktien und ihrer Buy-and-Hold-Gesamtrendite zwischen 1925 und 2023 hat ergeben, dass der Tabakkonzern Altria Group die höchste Rendite aller US-Aktien erzielt hat. Der ultimative Renditebringer!

    Gewinner der Börsengeschichte - Nicht Berkshire: Mit +265.528.900,62 % schlägt diese US-Aktie jeden 100-BAGGER!
    Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAI

    Hätte man 1938, beim Börsengang von Philip Morris & Co. Ltd. (2003 in Altria Group umbenannt) für einen US-Dollar Aktien des US-Tabakkonzerns gekauft und diese bis zum 31.12.2023 gehalten sowie alle Dividenden stets reinvestiert, wäre das Investment theoretisch 2,65 Millionen US-Dollar wert gewesen. Das entspricht einer Buy-and-Hold-Gesamtrendite von unglaublichen 265.528.900,62 Prozent – in Worten: zweihundertsechsundfünfzig Millionen Prozent. 

    Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des US-Finanzprofessors Hendrik Bessembinder zur kumulierten Buy-and-Hold-Gesamtrendite von 29.078 US-Aktien. Für seine Studie griff Bessembinder auf die umfassende Datenbank des Center for Research in Security Prices (CRSP) zurückDabei handelt es sich um eine renommierte Forschungsdatenbank der University of Chicago, die historische Kurs-, Rendite- und Marktdaten zu US-Wertpapieren sammelt.

    In Bessembinders Rangliste wird berechnet, wie stark ein Investment theoretisch gewachsen wäre, wenn ein Anleger am 31. Dezember 1925 1 US-Dollar in die jeweilige Aktie investiert hätte. Lag der Börsengang später, beginnt die Berechnung entsprechend erst ab diesem Zeitpunkt. Unterstellt wird dabei, dass die Aktien bis zum 31. Dezember 2023 gehalten und alle Dividenden konsequent wieder angelegt würden. Erfasst wird also die gesamte Buy-and-Hold-Rendite, inklusive reinvestierter Ausschüttungen.

    Die Altria Group, die ursprünglich unter dem Namen Philip Morris Companies, Inc. firmierte, wurde 1847 in New York gegründet und konzentrierte sich zunächst auf den Vertrieb von Tabakwaren. Im Jahr 1854 wurde die Marke Philip Morris eingeführt und das Unternehmen wuchs mit Marken wie Marlboro und L&M zu einem der größten Tabakkonzerne der Welt.

    Im Jahr 2003 erfolgte die Umbenennung in Altria Group, Inc., um die breitere Unternehmensstrategie widerzuspiegeln. In den 2000er Jahren fokussierte sich Altria jedoch wieder auf den Tabakmarkt und trennte sich von einigen Nicht-Kernbereichen. Heute ist Altria ein führender Anbieter von Tabak- und Nikotinprodukten, einschließlich E-Zigaretten.

    Wie immer gilt jedoch: Vergangene Renditen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Erträge. Märkte sind dynamisch und es gibt zahlreiche Faktoren, die die zukünftige Performance beeinflussen können.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion




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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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