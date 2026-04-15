Redcare Pharmacy Aktie klettert spürbar - 15.04.2026

Die Redcare Pharmacy Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +5,04 % auf 44,22€. Damit gewinnt die Aktie +2,12 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,83 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Redcare Pharmacy Aktie. Nach einem Plus von +4,83 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 44,22€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Redcare Pharmacy Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -36,67 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um +16,92 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,52 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Redcare Pharmacy eine negative Entwicklung von -35,32 % erlebt.

Redcare Pharmacy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +16,92 % 1 Monat +9,52 % 3 Monate -36,67 % 1 Jahr -66,67 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie

Stand: 15.04.2026, 10:58 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen der verlängerten Stillhaltefrist bis 14.07.2026 für das Geschäftsrisiko und vor allem um die Short-Interest-Entwicklung: Nutzer diskutieren, ob reported leichte bis teils deutliche Rückgänge der Leerverkäufe (Quellen: Bundesanzeiger, leerverkauf.de) den jüngsten Kursanstieg erklären können, weisen aber zugleich auf eine weiterhin hohe Short-Quote (~12%) und deren Bewertungseinfluss hin.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 910,80 Mio. € wert.

Die Redcare Pharmacy-Aktie befindet sich nach dem längerfristigen starken Abwärtstrend wieder in einer Erholungsphase. Ausgehend vom Tiefpunkt Ende März mit rund 32 € beträgt der Kursgewinn etwa + 31%. Am Mittwoch notiert sie aktuell unverändert und steht bei 42,50 €. Ist damit die Misere des Apotheken-Online-Händlers beendet? Iran-Konflikt beeinflusst Kursverlauf Momentan sind fast alle Aktien […] The post Redcare Pharmacy-Aktie: Jetzt wieder zugreifen? first appeared on sharedeals.de.

Redcare Pharmacy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.