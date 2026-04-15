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    Besonders beachtet!

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    Redcare Pharmacy Aktie klettert spürbar - 15.04.2026

    Am 15.04.2026 ist die Redcare Pharmacy Aktie, bisher, um +5,04 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Redcare Pharmacy Aktie.

    Besonders beachtet! - Redcare Pharmacy Aktie klettert spürbar - 15.04.2026
    Foto: Adobe Stock

    Redcare Pharmacy ist eine führende Online-Apotheke in Europa, die sich durch ein breites Produktsortiment und schnelle Lieferung auszeichnet. Hauptkonkurrent ist DocMorris.

    Redcare Pharmacy Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 15.04.2026

    Die Redcare Pharmacy Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +5,04 % auf 44,22. Damit gewinnt die Aktie +2,12  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,83 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Redcare Pharmacy Aktie. Nach einem Plus von +4,83 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 44,22. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Redcare Pharmacy Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -36,67 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Redcare Pharmacy Aktie damit um +16,92 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,52 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Redcare Pharmacy eine negative Entwicklung von -35,32 % erlebt.

    Redcare Pharmacy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +16,92 %
    1 Monat +9,52 %
    3 Monate -36,67 %
    1 Jahr -66,67 %
    Stand: 15.04.2026, 10:58 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Redcare Pharmacy Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen der verlängerten Stillhaltefrist bis 14.07.2026 für das Geschäftsrisiko und vor allem um die Short-Interest-Entwicklung: Nutzer diskutieren, ob reported leichte bis teils deutliche Rückgänge der Leerverkäufe (Quellen: Bundesanzeiger, leerverkauf.de) den jüngsten Kursanstieg erklären können, weisen aber zugleich auf eine weiterhin hohe Short-Quote (~12%) und deren Bewertungseinfluss hin.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Redcare Pharmacy eingestellt.

    Zur Redcare Pharmacy Diskussion

    Informationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Es gibt 21 Mio. Redcare Pharmacy Aktien. Damit ist das Unternehmen 910,80 Mio. € wert.

    Jetzt wieder zugreifen?


    Die Redcare Pharmacy-Aktie befindet sich nach dem längerfristigen starken Abwärtstrend wieder in einer Erholungsphase. Ausgehend vom Tiefpunkt Ende März mit rund 32 € beträgt der Kursgewinn etwa + 31%. Am Mittwoch notiert sie aktuell unverändert und steht bei 42,50 €. Ist damit die Misere des Apotheken-Online-Händlers beendet? Iran-Konflikt beeinflusst Kursverlauf Momentan sind fast alle Aktien […] The post Redcare Pharmacy-Aktie: Jetzt wieder zugreifen? first appeared on sharedeals.de.

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    Ob die Redcare Pharmacy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Redcare Pharmacy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Redcare Pharmacy

    +5,56 %
    +16,92 %
    +9,52 %
    -36,67 %
    -66,67 %
    -51,53 %
    -78,78 %
    +43,35 %
    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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