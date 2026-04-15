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    Besonders beachtet!

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    Bayer Aktie heute im Plus - 15.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Bayer Aktie bisher um +2,04 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.

    Besonders beachtet! - Bayer Aktie heute im Plus - 15.04.2026
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Bayer ist ein Life-Science-Konzern mit Fokus auf Gesundheit und Agrar. Hauptbereiche: Pharmaceuticals (verschreibungspflichtige Medikamente), Consumer Health (OTC-Produkte) und Crop Science (Pflanzenschutz, Saatgut). Starke Marktstellung v.a. in Pharma und Agrarchemie. Wichtige Konkurrenten: BASF, Syngenta, Novartis, Pfizer. USP: breite Life-Science-Aufstellung, starke F&E, globale Marken – belastet durch Rechtsrisiken (v.a. Monsanto/Glyphosat).

    Bayer Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Bayer Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,04 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Bayer Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,68 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 41,47, mit einem Plus von +2,04 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Obwohl sich die Bayer Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -3,44 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um -2,51 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,34 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Bayer um +9,08 % gewonnen.

    Bayer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,51 %
    1 Monat +1,34 %
    3 Monate -3,44 %
    1 Jahr +94,74 %
    Stand: 15.04.2026, 10:58 Uhr

    Informationen zur Bayer Aktie

    Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,75 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 15.04. - TecDAX stark +0,87 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Bayer

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,49 %. Novartis notiert im Plus, mit +0,79 %. Pfizer notiert im Plus, mit +0,20 %. Sanofi legt um +1,26 % zu Roche Holding notiert im Plus, mit +0,83 %.

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    Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bayer

    +2,09 %
    -2,51 %
    +1,34 %
    -3,44 %
    +94,74 %
    -34,35 %
    -23,82 %
    -61,25 %
    +190,75 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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