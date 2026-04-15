SMA Solar Technology Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 15.04.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +6,02 % konnte die SMA Solar Technology Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,72 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SMA Solar Technology Aktie. Nach einem Plus von +7,72 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 51,80€, mit einem Plus von +6,02 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

SMA Solar Technology entwickelt Wechselrichter, Energiemanagement- und Speicherlösungen für Photovoltaikanlagen (Privat, Gewerbe, Utility). Ziel ist effiziente Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Starke Position in Europa, globaler Player. Wichtige Wettbewerber: Huawei, Sungrow, Fronius, SolarEdge. USP: Technologieführerschaft, breites Portfolio, hohe Qualität, starke Service- und Systemkompetenz.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von SMA Solar Technology über einen Zuwachs von +59,80 % freuen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,19 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +53,66 %. Im Jahr 2026 gab es für SMA Solar Technology bisher ein Plus von +53,39 %.

SMA Solar Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,19 % 1 Monat +53,66 % 3 Monate +59,80 % 1 Jahr +275,72 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Stand: 15.04.2026, 10:58 Uhr

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,78 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

SMA Solar steht charttechnisch weiter im Fokus vieler Marktteilnehmer. Welche Signale liefern die nächsten Handelstage?

So schlagen sich die Wettbewerber von SMA Solar Technology

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,47 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -0,39 %. Enphase Energy notiert im Plus, mit +0,20 %. SolarEdge verliert -3,98 %

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Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.