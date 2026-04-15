Verbio Aktie mit kräftigem Kursplus - 15.04.2026

Die Verbio Aktie kann am heutigen Handelstag um +4,02 % auf 39,82€ zulegen. Das sind +1,54 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Verbio Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,09 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 39,82€, mit einem Plus von +4,02 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Verbio Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +52,33 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verbio Aktie damit um -15,31 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,71 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Verbio eine positive Entwicklung von +78,89 % erlebt.

Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -15,31 % 1 Monat +9,71 % 3 Monate +52,33 % 1 Jahr +332,10 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Verbio Aktie

Stand: 15.04.2026, 10:59 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Verbio-Kursentwicklung und Bewertung: Diskussionen, ob die aktuelle Bewertung fair ist, unter Berücksichtigung fundamentaler Daten, Q2-Zahlen und Prognoseerhöhungen als mögliche Katalysatoren. Investoren wie Metzler setzen auf langfristiges Wachstum, Ölpreis-Szenarien und THG-/Inden-Gesetz beeinflussen die Aussichten. Politische Rahmenbedingungen und grüne Gase als Treiber werden ebenfalls diskutiert.

Informationen zur Verbio Aktie

Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,54 Mrd. € wert.

Auf der mwb German Select Conference hob Alina Köhler, die Leiterin der Investor Relations von Verbio, die jüngsten Entwicklungen und die Perspektiven des Unternehmens hervor. Sie stellte fest, dass die anhaltende geopolitische Unsicherheit und Störungen, Probleme in der Lieferkette sowie die Abhängigkeit Europas von Energieimporten weiterhin die Volatilität auf den Energiemärkten antreiben, während die strukturelle Nachfrage nach Dekarbonisierung stark bleibt.

In dieser Folge sprechen Volker Glaser und Lukas Spang über die zuletzt extrem bewegten Wochen an den Kapitalmärkten.

Der Energie- und Ölpreisschock trifft die globalen Märkte und markiert zugleich einen Wendepunkt für Anleger. Explodierende Preise für fossile Energieträger, Kriege und wachsende Unsicherheiten in der Versorgung stellen große Herausforderungen dar. …

So schlagen sich die Wettbewerber von Verbio

Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,44 %.

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Ob die Verbio Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Verbio Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.