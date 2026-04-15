Chery Automobile (H) Aktie schwach im Handel - 15.04.2026

Obwohl die Chery Automobile (H) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +4,24 %.

Am heutigen Handelstag musste die Chery Automobile (H) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,84 % im Minus. Die Talfahrt der Chery Automobile (H) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,12 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 3,4200€, mit einem Minus von -2,84 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Allein seit letzter Woche ist die Chery Automobile (H) Aktie damit um -0,58 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,44 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Chery Automobile (H) +2,38 % gewonnen.

Chery Automobile (H) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,58 % 1 Monat +15,44 % 3 Monate +4,24 % 1 Jahr -8,03 %

Informationen zur Chery Automobile (H) Aktie

Stand: 15.04.2026, 10:59 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Chery Automobile (H) Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,05 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Chery Automobile (H)

Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,11 %. Toyota notiert im Plus, mit +1,01 %. Volkswagen notiert im Plus, mit +0,98 %.

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Ob die Chery Automobile (H) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Chery Automobile (H) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.