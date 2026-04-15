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    AKTIE IM FOKUS

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    Erholung bei Hypoport mit mehr Schwung - Hoch seit Mitte März

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurs stieg am Mittwoch fast zehn Prozent auf 89,20 Euro
    • Vierwochenhoch erreicht und Rückkehr über 50-Tage-Linie
    • Finanzierungsvolumen Q1 bei 20,3 Mrd Euro auf Vorjahresniveau
    AKTIE IM FOKUS - Erholung bei Hypoport mit mehr Schwung - Hoch seit Mitte März
    Foto: Hypoport SE

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die von Hypoport vorgelegten Resultate haben am Mittwoch der Erholung der Aktien nicht im Wege gestanden. Diese wurde sogar beschleunigt, der Kurs sprang um fast zehn Prozent auf 89,20 Euro. Die Titel erreichten ein Vierwochenhoch und schafften es erstmals seit Mitte Januar, wieder über die 50-Tage-Durchschnittslinie zurückzukehren. Bei Anlegern ist diese Linie als kurz- bis mittelfristiger Trendindikator beliebt. Seit Ende März schon geht es bergauf vom zuvor erreichten Tief seit 2016.

    Das über die Plattform Europace abgewickelte Finanzierungsvolumen wurde von Hypoport im ersten Quartal mit 20,3 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau angegeben. Analyst Jochen Schmitt von der Privatbank Metzler hatte seine Erwartung für dieses Transaktionsvolumen Anfang April in einem Ausblick mit 19,75 Milliarden etwas tiefer gestapelt. Ein Händler berichtete denn auch von einem leicht positiven Ersteindruck. Mit Blick auf die deutliche Kurssteigerung wurde von ihm auf eine generell hohe Schwankungsbereitschaft der Aktien verwiesen./tih/men

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    ISIN:DE0005493365WKN:549336

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HYPOPORT Aktie

    Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,64 % und einem Kurs von 88,75 auf Tradegate (15. April 2026, 10:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HYPOPORT Aktie um +13,68 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von HYPOPORT bezifferte sich zuletzt auf 614,37 Mio..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 241,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 318,00EUR was eine Bandbreite von +79,78 %/+257,30 % bedeutet.




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