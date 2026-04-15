BYD Aktie schwach im Handel - 15.04.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die BYD Aktie. Mit einer Performance von -2,70 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,28 %, geht es heute bei der BYD Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

BYD ist ein chinesischer Technologiekonzern mit Fokus auf E-Mobilität und Batterietechnik. Hauptprodukte: Elektro- und Hybridautos, Batterien, Busse, Speicherlösungen, Halbleiter. BYD zählt zu den größten E-Auto-Herstellern weltweit, stark in China, expandiert global. Wichtige Konkurrenten: Tesla, VW, Toyota, Hyundai. USP: vertikal integrierte Wertschöpfung, eigene Batterien (Blade), Kosten- und Skalenvorteile.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die BYD-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +8,13 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BYD Aktie damit um +3,80 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,68 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +9,38 % gewonnen.

BYD Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,80 % 1 Monat +2,68 % 3 Monate +8,13 % 1 Jahr -16,69 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

Stand: 15.04.2026, 11:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aktuelle Kursentwicklung und Bewertung von BYD. Diskutiert werden Einflussfaktoren wie steigende Ölpreise und daraus resultierende EV-Nachfrage, sowie fundamentale Aussichten durch Großprojekte (z. B. 3000 Europa-Ladestationen) und Margenpotenziale. Zudem dominiert der Brasilien-Skandal mit Arbeitsrechtsverletzungen: Auswirkungen auf Kredite, Baustellenfortschritt und Aktienkurs bleiben umstritten; Volatilität hoch.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,90 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Toyota, Volkswagen (VW) Vz und Co.

Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,01 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Plus, mit +0,84 %. Tesla notiert im Plus, mit +0,97 %. Xylem legt um +0,02 % zu NIO notiert im Minus, mit -1,25 %. Stellantis notiert im Plus, mit +3,70 %.

BYD Aktie jetzt kaufen?

Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.