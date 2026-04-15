Deutsche Lufthansa Aktie unter starkem Abgabedruck - 15.04.2026

Die Deutsche Lufthansa Aktie ist bisher um -1,82 % auf 7,8760€ gefallen. Das sind -0,1460 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,30 %, geht es heute bei der Deutsche Lufthansa Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Die Deutsche Lufthansa ist eine der größten Netzwerk-Airlines Europas mit Fokus auf Passagier- und Frachtbeförderung, Wartung (Lufthansa Technik) und Catering. Kernprodukte sind Linienflüge, Premium-Services und MRO-Leistungen. Starke Stellung in Europa und im Star-Alliance-Verbund. Wichtige Konkurrenten: Air France-KLM, IAG, Ryanair, EasyJet, Emirates. USP: dichtes Hub-Netz, Premium-Marke, Technik-Know-how.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Deutsche Lufthansa Verluste von -2,18 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Lufthansa Aktie damit um +1,03 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,21 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Deutsche Lufthansa eine negative Entwicklung von -3,60 % erlebt.

Deutsche Lufthansa Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,03 % 1 Monat +5,21 % 3 Monate -2,18 % 1 Jahr +33,33 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Lufthansa Aktie

Stand: 15.04.2026, 11:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Lufthansa-Aktie im Kontext von Streiks, Tarifkonflikten und Kosten. JP Morgan senkte das Kursziel; die Aktie pendelt um 8 €, Zielmarken 8,30–8,50 € werden diskutiert. Swiss-Stornogebühren steigen durch höhere Kosten; Vorstand und Umbau zu Lufthansa Classic/City Airlines sollen Fundamentales sichern. Der Kurs bleibt durch Streiks aber volatil.

Informationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

Es gibt 1 Mrd. Deutsche Lufthansa Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,43 Mrd. € wert.

Deutsche Lufthansa AG: Release according to Article 40 (1) of the WpHG (the German Securities Trading Act) with the objective of Europe-wide distribution 15. Apr 2026 / 10:34 CET/CEST, transmitted by GlobeNewswire. The issuer is solely …

Deutsche Lufthansa AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 15. Apr 2026 / 10:34 CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Lufthansa

Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,09 %. easyJet notiert im Minus, mit -0,46 %. Flutter Entertainment notiert im Minus, mit -1,10 %.

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Ob die Deutsche Lufthansa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Lufthansa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.