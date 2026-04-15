Kissigs Börsengeschichte(n): Am 15.04.1892 erblickte General Electric das Licht der Welt und trat seinen Siegeszug zum wertvollsten Unternehmen der Welt an - der 125 Jahre später beinahe mit dem Bankrott endete und zur Aufspaltung führte

Am 15.04.1892 entstand die General Electric Company durch die Fusion zweier konkurrierender Unternehmen. Der Zusammenschluss der Edison General Electric Company und der Thomson-Houston Company schuf einen Konzern, der die industrielle Entwicklung …



