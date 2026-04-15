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    Kissigs Börsengeschichte(n): Am 15.04.1892 erblickte General Electric das Licht der Welt und trat seinen Siegeszug zum wertvollsten Unternehmen der Welt an - der 125 Jahre später beinahe mit dem Bankrott endete und zur Aufspaltung führte

    Am 15.04.1892 entstand die General Electric Company durch die Fusion zweier konkurrierender Unternehmen. Der Zusammenschluss der Edison General Electric Company und der Thomson-Houston Company schuf einen Konzern, der die industrielle Entwicklung der modernen Welt maßgeblich prägen sollte: er leitete eine Phase ein, in der elektrische Energie zum fundamentalen Treiber wirtschaftlichen, technologischen und gesellschaftlichen Fortschritts wurde. Doch GE bezahlte seinen kometenhaften Aufstieg am Ende mit einer selbst verschuldeten Nahtoderfahrung...

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    Michael C. Kissig
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    Michael C. Kissig studierte nach Abschluss seiner Bankausbildung Volks- und Rechtswissenschaften und ist heute als Unternehmensberater und Investor tätig. Neben seinem Value-Investing-Blog „iNTELLiGENT iNVESTiEREN“ verfasst er regelmäßig eine Kolumne für das „Aktien Magazin“. https://intelligent-investieren.net/
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    Verfasst von Michael C. Kissig
    Kissigs Börsengeschichte(n): Am 15.04.1892 erblickte General Electric das Licht der Welt und trat seinen Siegeszug zum wertvollsten Unternehmen der Welt an - der 125 Jahre später beinahe mit dem Bankrott endete und zur Aufspaltung führte Am 15.04.1892 entstand die General Electric Company durch die Fusion zweier konkurrierender Unternehmen. Der Zusammenschluss der Edison General Electric Company und der Thomson-Houston Company schuf einen Konzern, der die industrielle Entwicklung …
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