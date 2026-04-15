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    AKTIE IM FOKUS

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    Gewinnmitnahmen bei Tonies trotz positivem Analystenfazit

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktien von Tonies fallen bis zu 7,5 Prozent
    • Analysten loben US-Expansion und Toniebox 2
    • Seit September Aufwärtstrend und SDax-Aufnahme
    AKTIE IM FOKUS - Gewinnmitnahmen bei Tonies trotz positivem Analystenfazit
    Foto: 916319805

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Aktien von Tonies nehmen die Anleger Gewinne mit. Am Mittwoch verloren die Titel des Spielwarenherstellers bis zu 7,5 Prozent. Am Vortag hatte das Unternehmen die Anleger mit vorgelegten Zahlen nur kurz begeistert. Der erste Kurssprung bis an die 11-Euro-Marke war am Dienstag von einigen Anlegern zum Kasse machen genutzt worden. Am Mittwoch stand der Kurs nun wieder zeitweise knapp unter der 10-Euro-Marke. Zuletzt wurden die Papiere in deren Nähe fünf Prozent tiefer gehandelt.

    Kritische Punkte wurden von Analysten auch am Mittwoch nicht erkannt, sie äußerten sich voll des Lobes über den Expansionskurs in den USA und den erfolgreichen Verkaufsstart der "Toniebox 2", in der Analyst Christian Sandherr von Nuways Research einen strukturellen Kurstreiber sieht.

    Seit September haben die Aktien aber einen guten Lauf hinter sich, der im Februar zur SDax -Aufnahme führte. In deren Folge hatte die erste Kursspitze sogar bei 12 Euro gelegen, bevor die Aktien im März durch die generellen Verwerfungen des Iran-Krieges belastet wurden./tih/jha/

    tonies Registered (A)

    -8,03 %
    +2,15 %
    -1,14 %
    -1,51 %
    +89,82 %
    +81,88 %
    +2,05 %
    ISIN:LU2333563281WKN:A3CM2W

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur tonies Registered (A) Aktie

    Die tonies Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 17.902 auf Ariva Indikation (15. April 2026, 11:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der tonies Registered (A) Aktie um +2,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von tonies Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,13 Mrd..

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 13,667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 13,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von +30,39 %/+40,42 % bedeutet.




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