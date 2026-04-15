BARCLAYS stuft Tesla auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Von zentraler Bedeutung sei die Frage, wie massiv die Investitionen für das Riesenprojekt Terafab und in das Geschäft mit Solarenergiesystemen hochgefahren werden müssten, schrieb Dan Levy am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 311,4EUR auf Tradegate (15. April 2026, 11:16 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Dan Levy
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 360
Kursziel alt: 360
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Dan Levy
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 360
Kursziel alt: 360
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
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