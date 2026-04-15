BARCLAYS stuft Tesla auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Von zentraler Bedeutung sei die Frage, wie massiv die Investitionen für das Riesenprojekt Terafab und in das Geschäft mit Solarenergiesystemen hochgefahren werden müssten, schrieb Dan Levy am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht./rob/ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:03 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:08 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 311,4EUR auf Tradegate (15. April 2026, 11:16 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Dan Levy

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 360

Kursziel alt: 360

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 360,00 $ , was einem Rückgang von -1,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer