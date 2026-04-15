Technotrans - Aktie schießt in die Höhe +5,68 % - 15.04.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +5,68 % konnte die Technotrans Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,74 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Technotrans Aktie. Nach einem Plus von +2,74 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 31,65€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Technotrans ist ein Spezialist für Flüssigkeits- und Thermomanagement, u.a. für Druckindustrie, E-Mobilität, Medizintechnik und Laser. Kernprodukte: Kühl- und Temperiersysteme, Filtrations- und Dosiertechnik, Services. Starke Nischenposition in anspruchsvollen Industrieanwendungen. Wichtige Wettbewerber: Rittal, Pfannenberg, Güntner, Parker. USP: hohe Spezialisierung, kundenspezifische Systemlösungen, Branchenfokus auf Zukunftsmärkte.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Technotrans in den letzten drei Monaten Verluste von -14,35 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Technotrans Aktie damit um +18,52 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,08 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Technotrans eine negative Entwicklung von -12,86 % erlebt.

Technotrans Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +18,52 % 1 Monat +23,08 % 3 Monate -14,35 % 1 Jahr +88,44 %

Informationen zur Technotrans Aktie

Stand: 15.04.2026, 11:30 Uhr

Es gibt 7 Mio. Technotrans Aktien. Damit ist das Unternehmen 216,56 Mio. € wert.

EQS-News: technotrans SE / Key word(s): Miscellaneous Follow-up data-centre orders: technotrans already exceeds previous year’s volume in first half of 2026 15.04.2026 / 10:00 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this …

EQS-News: technotrans SE / Schlagwort(e): Sonstiges Datacenter-Folgeaufträge: technotrans übertrifft Vorjahresvolumen bereits im ersten Halbjahr 2026 15.04.2026 / 10:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

So schlagen sich die Wettbewerber von Technotrans

Alfa Laval, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,04 %. GEA Group notiert im Minus, mit -0,72 %. Parker-Hannifin notiert im Plus, mit +0,55 %. Eaton verliert -0,21 %

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Ob die Technotrans Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Technotrans Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.