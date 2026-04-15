    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wirtschaft

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    VW warnt vor schrumpfendem Automarkt in China

    Wirtschaft - VW warnt vor schrumpfendem Automarkt in China
    Foto: Volkswagen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Der Volkswagen-Konzern richtet sich auf weiteren Gegenwind in China ein. Ralf Brandstätter, Vorstand des Konzerns für das Chinageschäft, warnt, der größte Automarkt der Welt könnte zum ersten Mal seit knapp einem Jahrzehnt schrumpfen: "Es ist nicht auszuschließen, dass wir erstmals seit 2018 einen rückläufigen Markt in China erleben werden. Im besten Fall stagniert er bei 24 Millionen Fahrzeugen", sagte Brandstätter der FAZ. Hintergrund ist unter anderem eine gekürzte Förderung für Elektroautos.

    Auch die Wachstumserwartung schraubte Brandstätter zurück: Im Jahr 2030 werden die Verkäufe im Gesamtmarkt nach seiner Erwartung eher 26 Millionen als wie bisher prognostiziert 28 Millionen Fahrzeuge erreichen. Das verschärft den Wettbewerb weiter. Brandstätter will mit neuen Modellen dagegenhalten und die Position als führender internationaler Hersteller im Land verteidigen. "Wir kommen aber sicher nicht zu den Superrenditen früherer Jahre zurück. Diese Zeiten sind vorbei. Dafür ist der Wettbewerb in China mittlerweile viel zu groß."

    Laut Brandstätter spiegeln sich die technologischen Ambitionen Chinas klar im aktuellen Fünfjahresplan der Regierung. Er verwies in der darauf, dass Peking die Ausgaben für Forschung und Entwicklung jedes Jahr um sieben Prozent erhöhen will. "Das sind riesige Investitionen. Ein großer Teil fließt in die Künstliche Intelligenz, Quantencomputing und Robotik. China will hier unbedingt die Führungsrolle übernehmen." Auch Deutschland müsse den Fokus auf Technologie wieder stärken: "Daraus entsteht unter anderem wirtschaftliche Stärke, und damit auch Selbstbewusstsein."


    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft VW warnt vor schrumpfendem Automarkt in China Der Volkswagen-Konzern richtet sich auf weiteren Gegenwind in China ein. Ralf Brandstätter, Vorstand des Konzerns für das Chinageschäft, warnt, der größte Automarkt der Welt könnte zum ersten Mal seit knapp einem …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     