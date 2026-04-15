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    Dieser CAR-Run macht süchtig

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    Fast verdreifacht in 10 Tagen: Jetzt wird diese Aktie brandgefährlich

    Einige Anleger sehen 1.000 US-Dollar, andere den Crash. Avis Budget Group wird zum Zocker-Hotspot der Wall Street.

    Für Sie zusammengefasst
    Dieser CAR-Run macht süchtig - Fast verdreifacht in 10 Tagen: Jetzt wird diese Aktie brandgefährlich
    Foto: Jens Kalaene - dpa-Zentralbild

    Die Aktie der Avis Budget Group (CAR) hat an der Wall Street einen spektakulären Run hingelegt. Zehn Handelstage in Folge legte das Papier zu und verdreifachte sich in dieser Zeit nahezu. Vom Schlusskurs am 30. März bei 135,56 US-Dollar stieg die Aktie bis Dienstag auf 411,56 US-Dollar und markierte zuletzt sogar neue Rekordstände. Im vorbörslichen Handel am Mittwoch zeigte sich jedoch erstmals Schwäche – damit steht die ungewöhnliche Gewinnserie auf dem Spiel.

    Als Haupttreiber der Rallye gilt weniger das operative Geschäft als vielmehr ein massiver Short Squeeze. Dabei geraten Investoren, die auf fallende Kurse gesetzt haben, unter Druck und müssen ihre Positionen eindecken, was die Kurse zusätzlich nach oben treibt. Laut Koyfin stieg die Short-Quote im April von 21,4 auf rund 23 Prozent. Bereits am 9. April musste der Handel wegen extremer Volatilität kurzzeitig ausgesetzt werden.

    Auch Analysten sehen die Entwicklung kritisch. Deutsche Bank hat die Aktie zuletzt von "Kaufen" auf "Halten" herabgestuft. Analyst Chris Woronka verwies darauf, dass der aktuelle Kurs mit klassischen Bewertungsmaßstäben kaum zu rechtfertigen sei. Zugleich räumte er ein, dass die Rallye aus technischen Gründen weiterlaufen könnte.

    Unter Privatanlegern sorgt die Aktie inzwischen für hitzige Debatten. Auf Plattformen wie Stocktwits wechseln sich Euphorie und Crash-Warnungen ab. Bullen halten Kurse von 1.000 US-Dollar kurzfristig für möglich, während Skeptiker vor einem abrupten Rückschlag von 30 Prozent oder mehr warnen. Einige Anleger bezeichnen die Aktie bereits als eine der am stärksten überkauften am gesamten Markt.

    Die Skepsis wird auch durch die Einschätzungen der Wall Street gestützt. Von acht beobachtenden Analysten empfehlen sechs die Aktie lediglich mit "Halten", nur einer rät zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt deutlich unter dem aktuellen Niveau und signalisiert einen erheblichen Bewertungsaufschlag.

    Zwar verweisen Befürworter auf Zukunftsthemen wie die Partnerschaft mit Waymo und mögliche Chancen im Bereich autonomer Mobilität. Kurzfristig scheint die Kursbewegung jedoch vor allem von Marktmechanik, Spekulation und FOMO geprägt zu sein. Nach dem rasanten Anstieg dürfte nun entscheidend werden, ob die Käufer weiter Druck machen – oder ob aus der Rallye ein ebenso schneller Rücksetzer wird.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Avis Budget Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,49 % und einem Kurs von 340,1EUR auf Tradegate (15. April 2026, 11:37 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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