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    Haare sind Milliarden wert

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    4-Mrd.-Dollar-Potenzial gegen Haarausfall: Diese Aktie wird heiß!

    Cosmo Pharmaceuticals hat starke Studiendaten gegen Haarausfall gemeldet. Der Markt für wirksame Therapien gilt als riesig. Die Aktie haussiert.

    Für Sie zusammengefasst
    Haare sind Milliarden wert - 4-Mrd.-Dollar-Potenzial gegen Haarausfall: Diese Aktie wird heiß!
    Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON - SVEN SIMON

    Cosmo Pharmaceuticals hat mit seinem Mittel Clascoterone im Milliardenmarkt gegen Haarausfall einen wichtigen Erfolg erzielt. Das Unternehmen meldete positive Ergebnisse aus einer Phase-III-Studie bei Männern mit gewöhnlichem Haarausfall. Die Aktie reagierte an der Börse in Zürich deutlich und legte zeitweise um mehr als 8 Prozent zu.

    Im Mittelpunkt steht eine topische 5-Prozent-Lösung, die direkt auf die Kopfhaut aufgetragen wird. Der Wirkstoff blockiert dort männliche Hormone, die als zentrale Ursache für das Schrumpfen der Haarfollikel und den fortschreitenden Haarverlust gelten. Nach Angaben des Unternehmens zeigte sich bei Patienten mit fortgesetzter Behandlung über zwölf Monate ein anhaltender Haarzuwachs.

    Besonders wichtig für Anleger und Marktbeobachter: Das Sicherheitsprofil über ein Jahr sei mit dem von Placebo vergleichbar gewesen. Nennenswerte hormonbedingte Nebenwirkungen habe es nicht gegeben. Damit verbessert sich die Ausgangslage für eine mögliche Langzeitanwendung – ein entscheidender Faktor im lukrativen Markt für Therapien gegen Haarausfall.

    Die Studiendaten deuten zudem darauf hin, dass der Effekt ohne Behandlung nachlässt. Teilnehmer, die nach sechs Monaten auf Placebo umgestellt wurden, verloren einen Teil des zuvor erzielten Haarzuwachses wieder. Patienten mit durchgehender Anwendung erzielten dagegen laut Cosmo eine statistisch signifikante 2,39-fache Verbesserung der Haarzahl gegenüber der Vergleichsgruppe.

    CEO Giovanni Di Napoli sprach von einem Durchbruch: "Diese Ergebnisse der 12-monatigen Phase-III-Studie stellen einen Meilenstein für Clascoterone und für die Behandlung von Haarausfall bei Männern dar." Nun werde die Einreichung der Zulassungsanträge in den USA und Europa "mit Hochdruck" vorangetrieben. Bei der US-Arzneimittelbehörde FDA soll der Antrag Anfang 2027 eingereicht werden.

    Zusätzlich prüft Cosmo laut Reuters Optionen für eine Lizenzpartnerschaft, um das Präparat weltweit zu vermarkten. Analysten sehen darin einen möglichen Kurstreiber für die kommenden Monate. Jefferies bleibt bei "Kaufen" und nennt ein Kursziel von 140 Schweizer Franken. Das entspräche auf Basis des zuletzt genannten Schlusskurses einem Aufwärtspotenzial von rund 47 Prozent.

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    Auch beim Umsatz sind die Erwartungen hoch. Analysten taxieren das weltweite Spitzenumsatzpotenzial für Clascoterone auf rund vier Milliarden US-Dollar – vorausgesetzt, Cosmo findet einen starken Vermarktungspartner.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die COSMO Pharmaceuticals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,23 % und einem Kurs von 108,4EUR auf Tradegate (15. April 2026, 11:55 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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