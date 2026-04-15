Das Comeback von Tagesgeld und Festgeld (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 3,19 auf Tradegate (15. April 2026, 11:36 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Pfandbriefbank Aktie um +1,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,69 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Pfandbriefbank bezifferte sich zuletzt auf 430,86 Mio.. Deutsche Pfandbriefbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7300 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,6250EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Pfandbriefbank Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von -6,37 %/+118,48 % bedeutet.

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Deutsche Pfandbriefbank - Die HRE kehrt an die Börse zurück Deutsche Pfandbriefbank +0,69 % Aktie 72 Aufrufe heute vonHS 11.04.26, 12:02

Garching (ots) - Klare Strukturen, digitale Zugänge und planbare Erträge macheneinfache Sparmodelle wieder attraktiv.Zinsen mit System: Tagesgeld und Festgeld sind Teil moderner Geldanlagen -obwohl sie lange als solide, aber unsexy galten. Während Aktien und ETFs dieAufmerksamkeit auf sich zogen, schienen klassische Sparprodukte an Bedeutung zuverlieren. Doch dieser Eindruck verändert sich. In einem Umfeld, das vonschwankenden Märkten, steigenden Zinsen und wachsender Unsicherheit geprägt ist,rückt eine andere Frage in den Mittelpunkt: Wie lässt sich Geld so organisieren,dass es im Alltag funktioniert?Viele Anleger suchen heute weniger nach der nächsten Chance als nach Struktur.Es geht darum, Rücklagen aufzubauen und nicht bei jeder Marktbewegung reagierenzu müssen. Genau hier setzen einfache Modelle an. Tagesgeld sorgt fürFlexibilität und unmittelbaren Zugriff, Festgeld ergänzt diese Basis um festeLaufzeiten und planbare Erträge. Zudem beginnt der Vermögensaufbau früher undwird zunehmend digital gedacht. Gefragt sind Lösungen, die verständlich bleibenund sich in den Alltag integrieren lassen. Nadine Schröder, Head of RetailFunding der Deutsche Pfandbriefbank AG, erläutert, warum gerade reduzierteModelle wie bei pbb direkt wieder an Relevanz gewinnen.Tagesgeld und Festgeld gelten als Basis. Was leisten sie heute konkret?Sie bringen Struktur in die Geldanlage. Wer Vermögen aufbauen will, brauchtzuerst eine klare Grundlage. Tagesgeld sorgt dafür, dass Geld verfügbar bleibt.Das klingt einfach, ist aber entscheidend. Festgeld ergänzt das um für einenvorher bestimmten Zeitraum festgelegte Zinssätze. Diese Kombination ausFlexibilität und Struktur wird oft unterschätzt.Viele junge Anleger schauen eher auf dynamische Anlagen. Wo liegt hier dieRelevanz?Das kommt natürlich sehr auf die individuellen Verhältnisse an. Ich z. B. habeerlebt, wie schnell man sich von Trends mitreißen lässt. Ich habe einen gutverzinsten Sparplan aufgelöst, investiert und wollte mir davon später ein Autofinanzieren. Dann kam der Einbruch. Der Plan war weg und ich musste auf meineRücklagen zurückgreifen. Diese Erfahrung verändert die Perspektive. Es gehtnicht immer nur um Ertrag, sondern u. U. auch darum, ob Zeit vorhanden ist,Schwankungen auszusitzen. Je nach Anlagehorizont und persönlichen Bedürfnissensind Tages- und Festgeldanlagen daher oft eine sinnvolle Anlageoption.Was macht diese einfachen Produkte so wirkungsvoll?Ihre Klarheit. Tagesgeld ist jederzeit verfügbar, Festgeld folgt festen Regeln.Genau das schafft Vertrauen. Viele Kunden nutzen das aktiv und strukturieren