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    Das Comeback von Tagesgeld und Festgeld (FOTO)

    Das Comeback von Tagesgeld und Festgeld (FOTO)
    Foto: Andreas Gebert - dpa
    Garching (ots) - Klare Strukturen, digitale Zugänge und planbare Erträge machen
    einfache Sparmodelle wieder attraktiv.

    Zinsen mit System: Tagesgeld und Festgeld sind Teil moderner Geldanlagen -
    obwohl sie lange als solide, aber unsexy galten. Während Aktien und ETFs die
    Aufmerksamkeit auf sich zogen, schienen klassische Sparprodukte an Bedeutung zu
    verlieren. Doch dieser Eindruck verändert sich. In einem Umfeld, das von
    schwankenden Märkten, steigenden Zinsen und wachsender Unsicherheit geprägt ist,
    rückt eine andere Frage in den Mittelpunkt: Wie lässt sich Geld so organisieren,
    dass es im Alltag funktioniert?

    Viele Anleger suchen heute weniger nach der nächsten Chance als nach Struktur.
    Es geht darum, Rücklagen aufzubauen und nicht bei jeder Marktbewegung reagieren
    zu müssen. Genau hier setzen einfache Modelle an. Tagesgeld sorgt für
    Flexibilität und unmittelbaren Zugriff, Festgeld ergänzt diese Basis um feste
    Laufzeiten und planbare Erträge. Zudem beginnt der Vermögensaufbau früher und
    wird zunehmend digital gedacht. Gefragt sind Lösungen, die verständlich bleiben
    und sich in den Alltag integrieren lassen. Nadine Schröder, Head of Retail
    Funding der Deutsche Pfandbriefbank AG, erläutert, warum gerade reduzierte
    Modelle wie bei pbb direkt wieder an Relevanz gewinnen.

    Tagesgeld und Festgeld gelten als Basis. Was leisten sie heute konkret?

    Sie bringen Struktur in die Geldanlage. Wer Vermögen aufbauen will, braucht
    zuerst eine klare Grundlage. Tagesgeld sorgt dafür, dass Geld verfügbar bleibt.
    Das klingt einfach, ist aber entscheidend. Festgeld ergänzt das um für einen
    vorher bestimmten Zeitraum festgelegte Zinssätze. Diese Kombination aus
    Flexibilität und Struktur wird oft unterschätzt.

    Viele junge Anleger schauen eher auf dynamische Anlagen. Wo liegt hier die
    Relevanz?

    Das kommt natürlich sehr auf die individuellen Verhältnisse an. Ich z. B. habe
    erlebt, wie schnell man sich von Trends mitreißen lässt. Ich habe einen gut
    verzinsten Sparplan aufgelöst, investiert und wollte mir davon später ein Auto
    finanzieren. Dann kam der Einbruch. Der Plan war weg und ich musste auf meine
    Rücklagen zurückgreifen. Diese Erfahrung verändert die Perspektive. Es geht
    nicht immer nur um Ertrag, sondern u. U. auch darum, ob Zeit vorhanden ist,
    Schwankungen auszusitzen. Je nach Anlagehorizont und persönlichen Bedürfnissen
    sind Tages- und Festgeldanlagen daher oft eine sinnvolle Anlageoption.

    Was macht diese einfachen Produkte so wirkungsvoll?

    Ihre Klarheit. Tagesgeld ist jederzeit verfügbar, Festgeld folgt festen Regeln.
    Genau das schafft Vertrauen. Viele Kunden nutzen das aktiv und strukturieren
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

    Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 3,19 auf Tradegate (15. April 2026, 11:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Pfandbriefbank Aktie um +1,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Pfandbriefbank bezifferte sich zuletzt auf 430,86 Mio..

    Deutsche Pfandbriefbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,6250EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Pfandbriefbank Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von -6,37 %/+118,48 % bedeutet.

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Risiken der Deutsche Pfandbriefbank: 2025-Verlust rund 250 Mio. €, fixe Vorstandsvergütung stabil, CEO-Prognose von ~30 Mio. Gewinn 2026 gilt als zu gering, Dividende unwahrscheinlich. Kritik an schrumpfendem US-Portfolio (4,1→3,0 Mrd.), steigenden NPLs (879→909 Mio.), Kursabsturz von ~12€ auf ~3€, technische Unterstützung bei 2,75€, mögliche Erholungsziele 4–5€, hohe Volatilität und unsichere mittelfristige Perspektive bis 2028.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Pfandbriefbank eingestellt.

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