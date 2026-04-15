Das Comeback von Tagesgeld und Festgeld (FOTO)
einfache Sparmodelle wieder attraktiv.
Zinsen mit System: Tagesgeld und Festgeld sind Teil moderner Geldanlagen -
obwohl sie lange als solide, aber unsexy galten. Während Aktien und ETFs die
Aufmerksamkeit auf sich zogen, schienen klassische Sparprodukte an Bedeutung zu
verlieren. Doch dieser Eindruck verändert sich. In einem Umfeld, das von
schwankenden Märkten, steigenden Zinsen und wachsender Unsicherheit geprägt ist,
rückt eine andere Frage in den Mittelpunkt: Wie lässt sich Geld so organisieren,
dass es im Alltag funktioniert?
Viele Anleger suchen heute weniger nach der nächsten Chance als nach Struktur.
Es geht darum, Rücklagen aufzubauen und nicht bei jeder Marktbewegung reagieren
zu müssen. Genau hier setzen einfache Modelle an. Tagesgeld sorgt für
Flexibilität und unmittelbaren Zugriff, Festgeld ergänzt diese Basis um feste
Laufzeiten und planbare Erträge. Zudem beginnt der Vermögensaufbau früher und
wird zunehmend digital gedacht. Gefragt sind Lösungen, die verständlich bleiben
und sich in den Alltag integrieren lassen. Nadine Schröder, Head of Retail
Funding der Deutsche Pfandbriefbank AG, erläutert, warum gerade reduzierte
Modelle wie bei pbb direkt wieder an Relevanz gewinnen.
Tagesgeld und Festgeld gelten als Basis. Was leisten sie heute konkret?
Sie bringen Struktur in die Geldanlage. Wer Vermögen aufbauen will, braucht
zuerst eine klare Grundlage. Tagesgeld sorgt dafür, dass Geld verfügbar bleibt.
Das klingt einfach, ist aber entscheidend. Festgeld ergänzt das um für einen
vorher bestimmten Zeitraum festgelegte Zinssätze. Diese Kombination aus
Flexibilität und Struktur wird oft unterschätzt.
Viele junge Anleger schauen eher auf dynamische Anlagen. Wo liegt hier die
Relevanz?
Das kommt natürlich sehr auf die individuellen Verhältnisse an. Ich z. B. habe
erlebt, wie schnell man sich von Trends mitreißen lässt. Ich habe einen gut
verzinsten Sparplan aufgelöst, investiert und wollte mir davon später ein Auto
finanzieren. Dann kam der Einbruch. Der Plan war weg und ich musste auf meine
Rücklagen zurückgreifen. Diese Erfahrung verändert die Perspektive. Es geht
nicht immer nur um Ertrag, sondern u. U. auch darum, ob Zeit vorhanden ist,
Schwankungen auszusitzen. Je nach Anlagehorizont und persönlichen Bedürfnissen
sind Tages- und Festgeldanlagen daher oft eine sinnvolle Anlageoption.
Was macht diese einfachen Produkte so wirkungsvoll?
Ihre Klarheit. Tagesgeld ist jederzeit verfügbar, Festgeld folgt festen Regeln.
Genau das schafft Vertrauen. Viele Kunden nutzen das aktiv und strukturieren
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie
Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 3,19 auf Tradegate (15. April 2026, 11:36 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Pfandbriefbank Aktie um +1,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,69 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Pfandbriefbank bezifferte sich zuletzt auf 430,86 Mio..
Deutsche Pfandbriefbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,6250EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Pfandbriefbank Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von -6,37 %/+118,48 % bedeutet.
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Nicht nur GB, sondern schaut euch auch mal das S&P-Rating vom 18.03.2026 an, da ist einiges ganz gut zusammengefasst/bewertet, Link
- Stand-alone-Kreditprofil der pbb wurde herabgestuft und liegt damit jetzt bereits eine Stufe unter Investment Grade (und dadurch wurden auch die Senior Non-Preferred- und Subordinated-Verbindlichkeiten herabgestuft).
- Der negative Ausblick wurde bestätigt, Zitat: "The negative outlook reflects risks tied to the bank's plans to transition to a more sustainable business model".
- Die pbb steht vor langem Übergang zu einem nachhalhaltigem Geschäftsmodell, hier gibts Anfälligkeiten/Umsetzungsrisiken. S&P erwartet kurzfristig keine nennenswert bessere Nettorentabilität durch die DIG-Übernahme UND bleibt vorsichtig bei pbb-Aussichten von Neugeschäft + Margen, sowie auch der europäischen Asset-Qualität, angesichts unsicheren wirtschaftlichen Aussichten wie Inflations-Potential und steigende Zinssätze.
- Die pbb hat durch ihre Rating-Schwäche einen Refinanzierungsnachteil gegenüber Konkurrenten (die pbb-Privatkundeneinlagen und verbesserte Refinanzierungs- und Liquiditätskennzahlen zum Jahresende 2025 gleichen diese strukturelle Schwäche nicht aus...).