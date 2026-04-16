Starke Zahlen, starker Auftritt: Endeavour Silver live auf der INVEST!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Endeavour Silver Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen, IR-Beratervertrag mit Endeavour Silver Corp. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 16.04.2026, 5:35 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Endeavour Silver Corp. (WKN: A0DJ0N) ist ein kanadisches Bergbauunternehmen, das sich auf die Förderung, Exploration und Entwicklung von Silber- und Goldminen spezialisiert hat – mit dem klaren Ziel, einer der führenden Primär-Silberproduzenten der Welt zu sein.

Die Hauptaktivitäten finden in Mexiko statt – einem der wichtigsten Silberländer der Welt. Aktuell betreibt Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) sowohl dort als auch in Peru aktive Minen:

Guanaceví Mine (Durango, Mexiko)

Terronera Mine (Jalisco, Mexiko)

Kolpa Mine (Peru)

Im ersten Quartal 2026 verarbeitete das Unternehmen insgesamt 456.657 Tonnen Erz (+118 %gegenüber 209.507 t im Vorjahr) und produzierte 1.875.375 Unzen Silber (+56%) sowie 11.740 Unzen Gold (+41%), was zusammen mit Basismetallen einer Silberäquivalentproduktion von rund 3,34 Mio. Unzen (+78 %) entspricht. Verkauft wurden 1.642.220 Unzen Silber und 10.942 Unzen Gold.

Besonders interessant für Investoren ist die hohe Sensitivität auf den Silberpreis. Da ein großer Teil der Umsätze direkt vom Silber abhängt, profitiert Endeavour Silver (WKN: A0DJ0N) überproportional von steigenden Edelmetallpreisen, während fixe Kosten vergleichsweise konstant bleiben. Dieser operative Hebel macht das Unternehmen besonders attraktiv in Phasen steigender Silberpreise!

Hat das Unternehmen Ihr Interesse geweckt? Dann kommen Sie am besten in Stuttgart auf der Invest vorbei und treffen Sie u.a. Dan Dickson, CEO von Endeavour Silver am Stand der Swiss Resource Capital AG, sowie der Masterclass und der Deutschen Rohstoffnacht!

Gewinnen Sie direkte und praxisnahe Einblicke in die dynamische Welt der Rohstoffanalyse: 2 x GRATIS Masterclass-Schulungen!

Denn am 17. und 18. April freut sich Björn Paffrath, Gründer der Swiss Resource Capital AG und Herausgeber des premium Börsenbriefes „Der Rohstoff König“, Sie zu zwei spannenden und kompakten MASTERCLASSES auf der INVEST in Stuttgart willkommen zu heißen!

Am Freitag, 17. April 2026, von 11:30 – 12:30 Uhr startet Björn seine erste Masterclass„Minenaktien verstehen wie ein Profi: Rohstoffanalyse, Management-Insights und die Erfolgsfaktoren der besten Gold- und Silberminen“. Anschaulich und praxisnah, erläutert der bekannte Gold- und Bergbauexperte, zusammen mit Vertretern führender Gold- und Silberunternehmen, u.a.:

wie man die wirklich guten Minenaktien im Rohstoffsektor erkennt.

welche Kennzahlen über Erfolg oder Misserfolg eines Projekts entscheiden.

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Am Samstag, den 18.04.2026, von 14:00 – 15:00 Uhr, folgt die zweite Masterclass „Gold- und Silberminen richtig analysieren: Das Praxiswissen für Rohstoffinvestoren aus 1. Hand“. In dieser kompakten Stunde erhalten alle, die ihr Rohstoffwissen erweitern, vertiefen und erfolgreich in Minenaktien investieren möchten, wertvolle Insights u.a. zu:

den wichtigsten Faktoren, die den Erfolg von Edelmetallunternehmen bestimmen

aktuellen Projekten, Wachstumsstrategien und den Herausforderungen und Chancen beim Aufbau moderner Gold- und Silberminen.

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Treffen Sie uns am Stand der Swiss Resource Capital AG, den Masterclasses und/oder der Deutschen Rohstoffnacht!

Das alles wohlgemerkt mit exklusivem Input vom Management führender Unternehmen der Branche. Freuen Sie sich auf einen anregenden Austausch auf Augenhöhe und profitieren Sie von spannenden Blicken direkt hinter die Kulissen der Minenindustrie.

Gigantisches Line-Up auf der 13. Deutschen Rohstoffnacht im Rahmen der INVEST!

Doch damit noch nicht genug! Denn für noch mehr Branchen-Insights der Extraklasse empfiehlt sich der Besuch der 13. Deutsche Rohstoffnacht. Das alljährliche, hochkarätig besetzte Branchentreffen ist mittlerweile ein hochfrequentierter und fester Bestandteil der INVEST und findet dieses Jahr am 17.04.2026 von 18.00 Uhr bis etwa 22.45 Uhr im ICS Saal C1.2 statt.

Renommierte Experten, Visionäre und Unternehmensführer wie „Mr. Dax“ Dirk Müller, Macro- und Finanzexperte und Bestseller-Autor, Marc Friedrich, Finanzexperte, Bestseller-Autor und Visionär, Florian Kössler, Kai Hoffmann, Rohstoffexperte und Mitgründer KAMAVEST und hochrangige Vertreter von Minenunternehmen - blicken bei spannenden Vorträgen und in persönlichen Gesprächen auf die Entwicklung der Rohstoffmärkte, von Minenunternehmen sowie der Makroökonomie.

Sichern Sie sich hier noch schnell ihre Tickets: https://www.deutsche-rohstoffnacht.com

Wir können uns zudem gut vorstellen, dass es im Rahmen der Deutschen Rohstoffnacht wieder das ein oder andere Give-away geben wird, ähnlich wie bereits in den vergangenen Jahren.

Wir freuen uns schon jetzt auf den persönlichen Austausch mit Ihnen, auf der INVEST in Stuttgart und der 13. Deutschen Rohstoffnacht!

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/ , https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen: Endeavour Silver, SRC-Rohstoff-Reports, eigener Research und Interpretation, Intro-Bild: stock.adobe.com

Dieser Werbeartikel wurde am 15.04.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechender Projekte

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen und Unternehmenspräsentation, Historische Daten und Reports; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant.

Hinweis: SRC ist eine Schweizer Gesellschaft und nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt; SRC orientiert sich freiwillig an den Offenlegungsstandards von Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Art des Inhalts: Marketingmitteilung/werblicher Promotiontext; keine Finanzanalyse; keine individuelle Anlageberatung.

Methodik/Annahmen (Art. 4 (1)(b)): Grundlage sind: Unternehmensmeldungen/Präsentationen/Finanzberichte; keine proprietären Bewertungsmodelle/Preistargets. Bewertungslogik: qualitative Einordnung von Projekt-/Ressourcen-Status (Genehmigungen, CAPEX/OPEX, Gehalte) und Marktumfeld (Rohstoff-/FX-Annahmen).

Hinweis § 86 WpHG: Sofern Inhalte als (Anlage-)Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die Pflichten aus § 86 WpHG (z. B. Anzeige/Änderung/Einstellung) erfüllt.

Haftung: Trotz Sorgfalt keine Gewähr für Richtigkeit/Vollständigkeit/Aktualität. Unberührt bleiben Ansprüche wegen Vorsatz/grober Fahrlässigkeit sowie wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit; im Übrigen ist die Haftung – soweit gesetzlich zulässig – auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten beschränkt.

Bedeutung & Zeithorizont (Art. 4 (1)(e)): Keine formale Buy/Sell/Hold-Einstufung; thematisch positive Einschätzung mit mittlerem Horizont (6–24 Monate).

Risiko & Sensitivität (Art. 4 (1)(e)): Preis-/FX-Volatilität, Genehmigungs-/Finanzierungs-/Betriebsrisiken. Sensitivity (Beispiel): Abweichungen der zugrunde gelegten Rohstoffpreis-Annahmen um ± 20 % oder wesentliche Projektverzögerungen können die Einschätzung wesentlich verändern.

Preisinformation (Art. 4 (1)(g), falls Kurse genannt): Preis/Handelsplatz/Zeitpunkt je Nennung ergänzen.

Interessen/Vergütung: Vergütung durch Mandats-Emittenten (falls zutreffend); eigene Positionen < 0,5 %: nein; Netto-Positionen ≥ 0,5 %: keine; Market-Making/(Co-)Lead/IB (12 Mon.): keine.

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund politischer, wirtschaftlicher oder sonstiger Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen vorgestellte Aktien ggf. Währungsrisiken. Die von der Swiss Resource Capital AG für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapierdarstellungen wurden unter Beachtung der einschlägigen kapitalmarktrechtlichen Vorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden keine Anwendung. Die Veröffentlichungen der Swiss Resource Capital AG dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. der Herausgeberin kommt durch den Bezug der SRC-Publikationen kein Beratungsvertrag zustande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstige Finanzprodukte ist mit – teils erheblichen – Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der SRC-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; vor Anlageentscheidungen sollte stets eine qualifizierte Beratung (z. B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) eingeholt werden. Alle durch SRC veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für in den Analysen und Markteinschätzungen enthaltene Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt, können sich jedoch jederzeit ohne Ankündigung ändern. Es wird keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass prognostizierte Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenkonflikten

I. Eigene Positionen (SRC/Autor(in)): keine Long, keine Short; keine Netto-Position ≥ 0,5 %.

II. Vergütung/Beziehung: Entgeltliche IR-Zusammenarbeit mit dem besprochenen Emittenten (Advertorial/IR).

III. Weitere Beziehungen (letzte 12 Monate): keine (insb. kein Market-Making, keine (Co-)Lead-Manager-/IB-Rollen).

IV. Beteiligung des Emittenten ≥ 5 % an SRC: nein.

Weitere Hinweise

Die auf den SRC-Webseiten, in Newslettern oder Veröffentlichungen bereitgestellten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen vergütet. SRC oder deren Mitarbeitende können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen vom besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, sollten für Anlageentscheidungen weitere externe Quellen herangezogen werden. Eine Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für eigene Anlageentscheidungen resultieren können, ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. Depotanteile einzelner Aktien sollten insbesondere bei Rohstoff-/Explorationswerten und gering kapitalisierten Gesellschaften so bemessen sein, dass auch bei Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal betroffen ist. Small Caps und Explorationswerte sowie generell börsennotierte Wertpapiere unterliegen teils erheblichen Schwankungen; die Liquidität kann gering sein. Im Rohstoffsektor sind zusätzliche Risiken zu beachten (z. B. Länder-/Standortrisiken, Währungsschwankungen, Naturereignisse, rechtliche Veränderungen wie Ex-/Importverbote, Zölle, Förder-/Explorationsverbote, Verstaatlichungen, Umweltauflagen; Schwankungen der Rohstoffpreise; erhebliche Explorationsrisiken).

Disclaimer

Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt die persönliche Meinung des/der Autors/Autorin wieder und ist nicht mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Vor Investments ist eine professionelle Beratung angezeigt. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die SRC als vertrauenswürdig erachtet; für Richtigkeit/Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Für die Richtigkeit dargestellter Charts/Daten zu Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version; die deutsche Fassung kann gekürzt/zusammengefasst sein. Für Inhalt, Richtigkeit, Angemessenheit oder Genauigkeit von Übersetzungen wird keine Haftung übernommen. Diese Mitteilung ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

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Verantwortlich im Sinne der Person nach §18 Abs. 2 MSt.V: Marc Ollinger.