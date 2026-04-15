Pyrum: Kommt jetzt der entscheidende Impuls?

Bei der Pyrum Innovations AG steht eine wichtige operative Phase bevor. Mit einer Kapitalmaßnahme im Dezember zu 27,50 Euro hat sich das Unternehmen zusätzliche Mittel für den weiteren Ausbau gesichert. An der Börse führte dies zunächst zu Gegenwind, die zuvor erkennbare Erholung kam ins Stocken und der Kurs bewegte sich wieder in Richtung der unteren Bandbreite. Dennoch bleibt die Perspektive einer Stabilisierung bestehen.

Entscheidend für eine nachhaltige Trendverbesserung dürften vor allem Fortschritte im operativen Geschäft sein. Aktuell reichen die Erlöse noch nicht aus, um die vorhandene Kostenbasis vollständig zu decken. Das könnte sich jedoch ändern, wenn ein zentraler Baustein der Wertschöpfungskette die geplante Leistung erreicht: die Pelletierung des zurückgewonnenen Industrierußes.