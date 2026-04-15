Sitka Gold (TSX-V: SIG / WKN: A2JG70) hat seiner Goldlagerstätte Rhosgobel im Yukon eine neue strategische Dimension hinzugefügt. Neben der bereits definierten Goldmineralisierung deuten jetzt umfangreiche Daten zur bereits gemeldeten Wolframmineralisierung darauf hin, dass die Lagerstätte im RC Gold-Projekt künftig nicht nur über Gold, sondern auch über ein potenziell äußerst werthaltiges Beiprodukt verfügen könnte! Das ist umso relevanter, als die Meldung auf einen Markt trifft, in dem Wolfram 2026 so stark in den Vordergrund gerückt ist wie seit Jahren nicht mehr.

Auslöser der neuen Entwicklung sind Röntgenfluoreszenz-Analysen auf Wolframtrioxid (WO3) aus 33 Bohrlöchern, die Sitka 2025 in die Rhosgobel-Intrusion niedergebracht hatte. Für zwei weitere Bohrungen stehen die Resultate noch aus. Insgesamt wurden rund 5.500 Proben aus 33 Diamantbohrlöchern zusätzlich untersucht, nachdem erste Multi-Element-Analysen im Bohrkern bereits erhöhte Wolframwerte angedeutet hatten. Ziel war es, Gehalt und Verteilung der Wolframmineralisierung innerhalb der Goldlagerstätte Rhosgobel präziser zu erfassen.

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Gold plus Wolfram: Sitka macht Rhosgobel-Lagerstätte zum Critical-Metals-Play!

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