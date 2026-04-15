Barclays belässt Tesla auf 'Equal Weight' - Ziel 360 Dollar

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 311,1 auf Tradegate (15. April 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -0,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,06 %.

Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,17 Bil..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 387,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -53,43 %/+60,59 % bedeutet.