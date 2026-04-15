ANALYSE-FLASH
Barclays belässt Tesla auf 'Equal Weight' - Ziel 360 Dollar
- Barclays belässt Tesla auf Equal Weight bei 360
- Frage nach Umfang der Investitionen für Terafab
- Dan Levy gibt Ausblick auf den Quartalsbericht
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Von zentraler Bedeutung sei die Frage, wie massiv die Investitionen für das Riesenprojekt Terafab und in das Geschäft mit Solarenergiesystemen hochgefahren werden müssten, schrieb Dan Levy am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:08 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 311,1 auf Tradegate (15. April 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -0,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,06 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,17 Bil..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 387,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -53,43 %/+60,59 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 360 US-Dollar
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Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014
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Roger erklärt sehr schlüssig, warum der Kurs von Tesla seit dem 19.3. die Unterstützung von USD 400 verlassen hat: am 18.3. war cc bei Micron, der CEO erklärte dort, ein autonomomes Auto brauche mindestens 300 GB RAM. Tesla hat 16 GB in der Hardware 4 verbaut... laut Gemini übrigens nochmal 8 bis 16 GB für den Multimedia-Bereich, was die Prioritäten relativ klar aufzeigt...
Wie von mir und dem Stammtisch vorausgesagt, das Cybercrap kommt entgegen der Aussage des Marsimperators mit Lenkrad: