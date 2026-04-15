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    ANALYSE-FLASH

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    Barclays belässt Tesla auf 'Equal Weight' - Ziel 360 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays belässt Tesla auf Equal Weight bei 360
    • Frage nach Umfang der Investitionen für Terafab
    • Dan Levy gibt Ausblick auf den Quartalsbericht
    ANALYSE-FLASH - Barclays belässt Tesla auf 'Equal Weight' - Ziel 360 Dollar
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tesla mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Von zentraler Bedeutung sei die Frage, wie massiv die Investitionen für das Riesenprojekt Terafab und in das Geschäft mit Solarenergiesystemen hochgefahren werden müssten, schrieb Dan Levy am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht./rob/ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 07:08 / GMT

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    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 311,1 auf Tradegate (15. April 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -0,03 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,17 Bil..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 387,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 145,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -53,43 %/+60,59 % bedeutet.


    Rating: Equal Weight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 360 US-Dollar

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 360,00$, was einem Rückgang von -1,60% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung der Tesla-Aktie: Kritik an hoher Marktkapitalisierung gegenüber Gewinn und Auslieferungen (Vergleich VW), technische/fundamentale Zweifel an Autonomie‑Hardware (RAM/HW4) sowie der Bruch der Unterstützung um USD 400. Gründe für jüngste Kursbewegungen werden debattiert (FSD‑Zulassung NL, geopolitische Hoffnungen, Spekulationen); Handelsreaktionen wie Verkauf von Puts/Umstieg auf Calls werden erwähnt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

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