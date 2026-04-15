First Solar Aktie weiter aufwärts - +6,54 % - 15.04.2026

Am heutigen Handelstag konnte die First Solar Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,54 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die First Solar Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,35 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 180,70€, mit einem Plus von +6,54 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

First Solar ist ein US-Hersteller von Dünnschicht-Solarmodulen (Cadmium-Tellurid) für Utility-Scale-Solarparks. Fokus auf Entwicklung, Produktion und Projektunterstützung. Starke Position im US-Großanlagensegment, profitiert von IRA-Förderung. Wichtige Konkurrenten: JinkoSolar, Longi, Trina, Canadian Solar. USP: CdTe-Technologie mit geringeren CO₂- und Temperaturverlusten, hohe US-Fertigungstiefe.

Der Kurs der First Solar Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -15,20 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +7,39 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,57 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von First Solar -23,34 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,05 % geändert.

First Solar Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,39 % 1 Monat +5,57 % 3 Monate -15,20 % 1 Jahr +48,52 %

Informationen zur First Solar Aktie

Stand: 15.04.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 107 Mio. First Solar Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,32 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Enphase Energy und Co.

Enphase Energy, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,46 %.

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Ob die First Solar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur First Solar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.