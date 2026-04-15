AKTIE IM FOKUS
Schaeffler begehrt - Jefferies sieht Marge positiv
- Schaeffler-Aktien klettern bis zu 8,4 Prozent
- Aktien haben seit Mitte März ein Drittel gewonnen
- Analysten sehen Marge rund 4,8 bis 4,9 Prozent
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Erholung bei Schaeffler geht am Mittwoch mit frischem Schwung weiter. Die Titel des Autozulieferers zogen am Vormittag um bis zu 8,4 Prozent an und erreichten mit 8,41 Euro ein Hoch seit Anfang März. Seit dem Tief, das Mitte März im Zuge der frühen Reaktionen auf den Iran-Krieg erreicht wurde, haben die Titel nun schon ein Drittel an Wert gewonnen.
Das Analysehaus Jefferies zog am Mittwoch positive Schlüsse aus frühen Angaben von Schaeffler zu den bald erwarteten Quartalszahlen. Analystin Vanessa Jeffriess wertete die angedeutete operative Gewinnmarge (Ebit) deutlich über den Erwartungen.
Aus einer Präsentation des Unternehmens ging hervor, dass der Erlös wohl währungsbedingt unter dem Vorjahresumsatz von 5,92 Milliarden Euro lag, die bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern aber etwas über dem Vorjahreswert von 4,7 Prozent. Damit würde die Profitabilität in der oberen Hälfte der Zielspanne liegen, die für das Gesamtjahr auf 3,5 bis 5,5 Prozent lautet.
Analyst Ross MacDonald von der Citigroup geht in einem Kommentar davon aus, dass die Marge im ersten Quartal bei 4,8 bis 4,9 Prozent und damit über dem Analystenkonsens von 4,3 Prozent liegt. Das Management habe außerdem seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bekräftigt, was er positiv wertet. Vor dem Hintergrund historisch gewohnter Quartalsschwankungen sieht er Anzeichen für eine geringere Saisonalität und ein stabileres Finanzprofil./tih/men/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie
Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,73 % und einem Kurs von 8,31 auf Tradegate (15. April 2026, 11:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um +11,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,25 %.
Die Marktkapitalisierung von Schaeffler bezifferte sich zuletzt auf 7,91 Mrd..
Schaeffler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,8571EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +20,05 %/-3,96 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Schaeffler - SHA010 - DE000SHA0100
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Gegen die Markttendenz gegen die Analysten… einer der wenigen Werte, der in meinem Depot heute für Freude sorgt…
Moin ich finde es ziemlich erstaunlich dass Institute wie UBS Analysen rausgeben obwohl sie am preclose nicht geladen waren, dass keiner der großen meinungsbildenden Websites die uns zu kaufen oder verkaufen animieren möchten, mit keinem Wort die Bank of America Analyse mit KZ 13,00euro zitiert.
Christoph Laskawi, Deutsche Bank